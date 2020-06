Snapdragon 865+ zadebiutuje już w lipcu

Miał w ogóle nie powstać albo wejść na rynek najwcześniej w przyszłym roku, a tymczasem pojawi się już w nadchodzącym miesiącu. Podkręcona wersja układu Snapdragon 865, teraz z plusem w nazwie, zadebiutuje wraz z nowymi smartfonami w lipcu.

Spekulacje na temat Snapdragona 865+ pojawiały się już wcześniej, jednak w pewnym momencie zostały ucięte przez wypowiedź Wana Zhigianga, CMO Meizu, który jako osoba zorientowana w branżowych niuansach, stwierdził, że do premiery układu z plusem nie dojdzie w tym roku.

Ostatnie przecieki na temat smartfonów zdają się temu przeczyć. Po pierwsze wiadomo już, że Asus ROG Phone 3, który będzie miał premierę w lipcu, otrzyma Snapdragona 865 z wyższym taktowaniem (3,09 GHz) niż standardowe (2,84 GHz), doskonale zaprezentował się także w AnTuTu (646 310 punktów). Po ujawnieniu tych informacji pojawiły się domniemania, że sercem smartfonu jest Snapdragon 865+. Warto przypomnieć, że pierwszym smartfonem z poprzednim flagowym układem z plusem, Snapdragonem 855+, był Asus ROG Phone 2.

Na tym jednak nie koniec. Według najnowszych przecieków dokładnie tę samą jednostkę, co nowy Asus, otrzyma Samsung Galaxy Z Flip 5G. Tu również pojawia się Snapdragon 865 o niestandardowym taktowaniu 3,09 GHz, co by wskazywała na model z plusem. Kolejny smartfon? Proszę bardzo – jak wynika z innych przecieków, dokładnie ten sam procesor 3,09 GHz będzie dodawał mocy Samsungowi Galaxy Note20 Ultra.

Pojawiły się też przecieki bezpośrednio od producenta układu. Jak podaje Ice universe (@UniverseIce), już w lipcu Qualcomm oficjalnie zaprezentuje nowego Snapdragona 865+. Jednostka ta znajdzie swoje zastosowanie we wszystkich flagowych modelach, które wejdą na rynek w drugiej połowie roku.

Niestety, wciąż jednak nie wiadomo, co jeszcze przyniesie nowy układ poza wyższym taktowaniem CPU. Wyniki AnTuTu dla Asusa ROG Phone 3 wskazują, że przyspieszeniu ulegnie także GPU, ale być może producent wprowadzi jeszcze jakieś inne usprawnienia.

Jednocześnie Qualcomm przymierza się do produkcji jeszcze nowszego układu - Snapdragona 875.

