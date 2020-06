TSMC już produkuje Snapdragony 875

Informacje dochodzące z Tajwanu mówią, że rozpoczęła się właśnie produkcja najnowszych układów Qualcomm Snapdragon 875. Najnowsze flagowe układy zastąpią na tronie zeszłoroczne Snapdragony 865

Wcześniejsze spekulacje mówiły, ze następny układ amerykańskiej firmy będzie miał numer 965+. te plotki zostały jednak ucięte przez przedstawicieli chińskiego Meizu. Qualcomm zamiast bawić się w półśrodki uznał, że najlepiej iść do przodu. Snapdragon 875 powstaje właśnie w technologii 5 nm. W nowym układzie będziemy w końcu mieli kilka zmian w porównaniu do starego. Snapdragon 865 współpracował co prawda z modemem 5G, jednak była to osobna jednostka.

W przypadku Snapdragona 875 modem X60 jest w pełni zintegrowany. To nie koniec. W miejsce dotychczasowych rdzeni Cortex A-7X otrzymamy rdzenie Cortex X1, które mają być o 30% szybsze od Cortex-A77. Za grafikę odpowiedzialny będzie GPU Adreno 660. Pracę tych jednostek mają wpierać dodatkowo: VPU Adreno 665 i DPU Adreno 1095 oraz procesor obrazu Spectra 580.

Nowy układ mobilny zostanie zaprezentowany szerszej publiczności pod koniec roku, a w 2021 zobaczymy smartfony działające dzięki najnowszemu produktowi firmy Qualcomm. Za produkcję odpowiada standardowo TSMC.

