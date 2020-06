Qualcomm zapowiada układ Snapdragon 690 5G

Qualcomm zapowiedział właśnie swój najbardziej budżetowy układ umożliwiający łączność w standardzie 5G. Jest nim Qualcomm Snapdragon 690.

Mamy bardzo dobrą wiadomość - dostęp do 5G będzie tańszy. To wszystko dzięki pierwszemu Snapdragonowi z serii 6XX, który będzie oferował najnowszy typ łączności. Konkretnie chodzi o układ Snapdragon 690, który ma być następcą Snapdragona 675. Amerykanie szacują, ze ich nowy układ jest o 20% szybszy i o 60% wydajniejszy graficznie niż jego poprzednik.

Nowa jednostka jest wykonana w procesie litograficznym 8 nm i umożliwia kręcenie filmów 4K przy 30 fps oraz wspiera sensory aparatu do 192 Mpix. Nowy produkt pozwoli także na odświeżanie 120 Hz, wyświetlacze FHD+ i szybkie ładowanie aż do typu 4+.. Niestety nie wiemy jeszcze jaki dokładnie telefon jako pierwszy skorzysta z najbardziej budżetowego Snapdragona z 5G, możemy jednak śmiało założyć, że wyda go jedna z chińskich marek.

Źródło tekstu: gsmarena