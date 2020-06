Samsung certyfikuje wersję 5G Samsunga Galaxy Z Flip

Wielkimi krokami zbliża się debiut Samsunga Galaxy Z Flip w wersji 5G. Koreański producent właśnie certyfikował swój nowy model.

W lutym zadebiutował Samsung Galaxy Z Flip. To kolejne podejście koreańskiego producenta do smartfonów z elastycznym wyświetlaczem. Nie zobaczyliśmy tam jednak modemu 5G. Tym razem Samsung szykuje jednak wersję swojego urządzenia dla tych, którym niestraszne jest zapłacenie jeszcze większej kwoty za telefon. Samsung Galaxy Z Flip 5G przeszedł właśnie certyfikację i oficjalnie zadebiutuje w sierpniu. To prawdopodobnie też kolejny powód, dla którego Microsoft postarał się, żeby jego Surface Duo pojawił się pod koniec lipca. Nikt nie chce znaleźć się w cieniu konkurencji.

Czego możemy się spodziewać po nowej odsłonie modelu? Snapdragon 865 zastąpi Snapdragona 855+, a telefon będzie miał nową wersję kolorystyczną (brązową). Poza tym wszystko będzie wyglądało dokładnie tak samo jak w wariancie klasycznym.

Źródło tekstu: xda-developers, wł