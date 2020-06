Samsung od dawna nie sprzedawał swoich telefonów tak drogo

Samsung stracił co prawda na pewien czas tytuł największego producenta smartfonów na świecie, ale została mu nagroda pocieszenia. Jest nią fakt, że sprzedaje droższe urządzenia niż do tej pory.

W pierwszym kwartale 2020 przeciętna wartość sprzedanego przez Samsunga telefonu wyniosła 292 dolary. To duży wzrost w porównaniu do 2019, kiedy to kwota ta wyniosła 247 dolarów. W 2018 wynosiła z kolei 251 dolarów. To bardzo ważne, bo zdecydowana większość notuje straty w swoim dziale mobilnym. Samsung i Huawei o ile mogą się pochwalić zarobkami, to są one o wiele niższe niż w przypadku Apple'a. Ostatni raz Samsung zanotował wyższą kwotę przeciętnego sprzedanego smartfonu w 2014 - było to 297 dolarów.

Co jest powodem wzrostu? Najprawdopodobniej coraz większa popularność zginanych telefonów i dobre wyniki serii Samsung Galaxy S20. Zarówno za tradycyjne flagowce, jak i za takie modele jak Samsung Galaxy Z Flip czy Galaxy Fold dołożyły swoją cegiełkę. Ta dobra wiadomość nie zmienia jednak faktu, ze Koreańczycy muszą mierzyć się z problemem zapaści na rynkach, które do tej pory były ich najmociejszymi punktami.

Źródło tekstu: sammobile