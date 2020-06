Galaxy S9 i Galaxy S9+ otrzymują jednak One UI 2.1. To może być ostatni duży update dla tych urządzeń Samsunga

Samsung One UI 2.1 to prawdopodobnie ostatnia duża aktualizacja, która trafi na pokłady zaprezentowanych w 2018 roku smartfonów Galaxy S9 i Galaxy S9+. Update można już pobrać przez OTA w Korei Południowej oraz Niemczech.

One UI 2.1 to najnowsza wersja interfejsu systemowego firmy Samsung, którą otrzymały między innymi flagowce z 2020 i 2019 roku. Jeszcze w marcu tego roku informowaliśmy, że samsungowe "dziewiątki" nie otrzymają aktualizacji One UI do wersji 2.1, ale najwyraźniej opieraliśmy się przy tym na błędnej informacji. Niektórzy posiadacze smartfonów Samsung Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9+ z Korei Południowej i Niemiec mogą już pobrać i zainstalować najnowszy update poprzez OTA (Over The Air). W najbliższym czasie aktualizacja powinna być dostępna również dla innych użytkowników tych urządzeń.

Aktualizacja zawierająca interfejs One UI 2.1 opiera się na Androidzie 10 i przynosi na pokłady flagowców z 2018 roku kilka nowych funkcji, których nie było w One UI 2.0. To między innymi funkcje Quick Share i Music Share, pozwalająca na szybkie dzielenie się różnymi rzeczami z innymi właścicielami urządzeń Samsunga, w tym strumieniowanie muzyki za pomocą łączności Bluetooth. Aplikacja Aparat z kolei otrzymuje tryb Pro przy nagrywaniu filmów, a także takie funkcje, jak Jedno Ujęcie (seria zdjęć i klipów wideo, rejestrowana 10 sekund po dotknięciu przycisku aparatu. Jest też nowa aplikacja Strefa AR, która gromadzi w jednym miejscu wszystkie funkcje związane z rozszerzoną rzeczywistością.

Źródło tekstu: SamMobile