Samsung Galaxy S9 i Note9 nie dostaną One UI 2.1

Mamy złą wiadomość dla użytkowników flagowych smartfonów Samsunga z 2018 roku. Ich urządzenia niestety nie dostaną One UI 2.1

W połowie marca informowaliśmy, że Samsung udostępni One UI 2.1 również modelom Galaxy S9, Galaxy S9+ oraz Galaxy Note9. Źródło było nie byle jakie, bo na koreańskim forum Samsunga wypowiedział się oficjalny przedstawiciel firmy. Niestety, od tego czasu Samsung zmienił swoje zdanie. Tak wynika z wiadomości napisanej przez innego przedstawiciela firmy na dokładnie tym samym forum.

Wynika z niej, że Samsung nie planuje udostępniania wersji 2.1 na urządzenia z 2018 roku. Najnowszym One UI będą mogli cieszyć się zatem tylko przedstawiciele serii Galaxy S20 oraz Galaxy S10. Na szczęście, posiadacze S9 nie tracą aż tak wiele. One UI 2.1 to niewielka poprawka do wersji 2.0. Takie zachowanie Samsunga nie powinno zresztą dziwić, po upływie dwóch lat od premiery, jego modele otrzymują zwykle tylko poprawki bezpieczeństwa.

Źródło tekstu: sammobile