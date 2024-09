Qualcomm bawi się w przestawianie cyferek. Oto Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm zaprezentował swój najnowszy układ SoC dla smartfonów ze średniej półki – Snapdragon 6 Gen 3. Po raz kolejny amerykański producent bawi się w przestawianie cyferek, oferując pod nową nazwą niezbyt świeży produkt.

Qualcomm z każdym nowym układem potęguje chaos w oznaczeniu kolejnych generacji swoich chipów. Snapdragon 6 Gen 3 to następca modelu Snapdragon 6 Gen 1 z 2022 roku, producent pominął więc Gen 2. Już wcześniej, w czerwcu dla odmiany zadebiutował Snapdragon 6s Gen 3, który jest tylko minimalnie odświeżonym Snapdragonem 695.

Zaprezentowany teraz Snapdragon 6 Gen 3 też nie jest do końca nowością – spojrzenie w specyfikację ujawnia, że to tylko trochę podkręcony Snapdragon 6 Gen 1, bardzo podobną specyfikację ma także Snapdragon 7s Gen 2 z 2023 roku – wszystkie trzy układy mają te same parametry bazowe, różnią się głównie taktowaniem CPU i GPU. Qualcomm po raz kolejny próbuje więc sprzedać w nowym opakowaniu niezbyt nowy produkt.

Zobacz: Snapdragon 6s Gen 3 oficjalnie. Qualcomm odgrzewa trzyletni kotlet

Snapdragon 6 Gen 3 – najważniejsze cechy

Snapdragon 6 Gen 3 wykonany jest w procesie 4 nm i składa się z czterech rdzeni CPU Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz oraz czterech Cortex-A55 z zegarem 1,8 GHz. W poprzednim modelu, 6 Gen 1, najszybsze rdzenie Cortex-A78 pracowały z prędkością do 2,2 GHz. Qualcomm podaje, że oznacza to wydajność zwiększoną o 10%.

Producent nie ujawnił, jaki procesor odpowiada za przetwarzanie grafiki, ale pochwalił się, że wydajność GPU wzrosła o 30% w porównaniu do poprzednika. To wyraźna różnica, choć z nieoficjalnych doniesień wynika, że jest to ten sam Adreno 710. Przyspieszeniu uległ także silnik Qualcomm AI Engine, który ma teraz zapewniać wydajność o 20% większa. Inne, najważniejsze parametry nie różnią się niczym od tego, co oferował Snapdragon 6 Gen 1.

Snapdragon 6 Gen 3 przygotowany jest do współpracy z pamięcią RAM w standardzie LPDDR5 3200 MHz i masową UFS 3.1, obsłuży ekrany Full HD+ z odświeżaniem do 120 Hz, zapewni łączność 5G o prędkości pobierania do 2.9 Gb/s, a także Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, a za lokalizację odpowiadają odbiorniki GPS, QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS i NavIC.

Procesor obrazu Spectra ISP 12-bit pozwoli na obsługę matryc do 200 Mpix, z nagrywaniem wideo do 4K w 30 kl./s. Telefony z tą jednostką będzie można ładować z wykorzystaniem standardu QuickCharge 4+.

Qualcomm nie ujawnił, kiedy Snapdragon 6 Gen 3 trafi do nowych smartfonów, ale na pewno pierwsze modele zobaczymy jeszcze w tym roku.

Zobacz: Qualcomm Snapdragon X Plus zawodzi wydajnością? I tak, i nie

Zobacz: Qualcomm pokazał Snapdragona 7s Gen 3. Średniaki będą wydajniejsze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Qualcomm

Źródło tekstu: Opracowanie własne