Qualcomm Snapdragon X Plus zawodzi wydajnością? I tak, i nie

Qualcomm szykuje nowy układ Snapdragon X Plus, który ma trafić do tańszych komputerów AI. Jednak pierwsze wyniki wydajności budzą mieszane odczucia.

Qualcomm Snapdragon X Plus ma być nowym, tańszym układem do nowych komputerów AI. Te mają kosztować znacznie mniej niż modele z najmocniejszym Snapdragonem X Elite, ale jednocześnie zaoferują gorszą wydajność. O ile gorszą? To pokazują pierwsze testy laptopa Asus ProArt PZ13.

Wydajność Qualcomm Snapdragon X Plus

Pierwsze testy są dość mieszane. Z jednej strony CPU radzi sobie całkiem nieźle i nie odstaje znacząco od mocniejszego wariantu. Z drugiej strony widać ogromny spadek wydajności układu graficznego.

Zacznijmy jednak od CPU. W teście jednordzeniowym Cinebench wypada on o zaledwie 5 proc. gorszej od Snapdragona X Elite. Jeśli do pracy zaciągnięte zostaną wszystkie rdzenie, to wydajność spada o około 20 proc., co jest spodziewanym wynikiem. Mówimy w końcu o porównaniu układy 10-rdzeniowego do 8-rdzeniowego.

Dużo gorzej jest pod kątem wydajności graficznej. W tym wypadku Snapdragon X Plus wypada aż o 40 proc. gorzej od swojego mocniejszego wariantu w teście 3DMark Time Spy. Podobnie wygląda to w benchmarku 3DMark Steel Nomad, gdzie osiąga średnio 8,6 klatki na sekundę. To wynik o około 40-50 proc. gorszy od Snapdragona X Elite.

Czy to wielki problem? Nie wydaje mi się. Nikt o zdrowych zmysłach raczej nie kupi laptopa z układem Qualcomm Snapdragon X Plus z myślą o graniu. To mają być przede wszystkim biznesowe lub domowe komputery, więc wydajność graficzna nie jest w nich aż tak ważna.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: wccftech