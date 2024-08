Qualcomm pokazał Snapdragona 7s Gen 3. Średniaki będą wydajniejsze

Qualcomm pokazał platformę Snapddragon 7s Gen 3, przeznaczoną do napędzania smartfonów i innych urządzeń mobilnych ze średniej półki cenowej.

W świecie mobilnych innowacji, firma Qualcomm Technologies wprowadza swój kolejny produkt dla urządzeń mobilnych, platformę Snapdragon 7s Gen 3. To najnowsze dzieło inżynierii, które oferuje zaawansowane technologie Amerykanów, dostępne dla szerszego grona użytkowników.

Większa wydajność i efektywność energetyczna

Snapdragon 7s Gen 3 wspina się na nowe "szczyty" wydajności, osiągając niemal 20% poprawą działania CPU dzięki najnowszemu procesorowi Qualcomm Kryo, a także do 40% przyspieszeniem GPU, ponad 30% lepszą wydajnością AI oraz o 12% większą oszczędność energii, w porównaniu z układem Snapdragon 7s Gen 2. To obiecujące liczby, które powinny się przełożyć na realne korzyści dla użytkowników.

W skład CPU wchodzi jeden wysokowydajny rdzeń (Prime core) o częstotliwości do 2,5 GHz, trzy wydajne rdzenie (Performance core) o taktowaniu do 2,4 GHz oraz 4 energooszczędne rdzenie (Efficiency cores) o częstotliwości do 1,8 GHz.

Wsparcie dla AI i gamingu

Nowa platforma oferuje możliwości generatywnej AI na urządzeniu, z wsparciem dla dużych modeli językowych, takich jak Baichuan-7B czy Llama 2 o parametrach 1B i innych. Dodatkowo, Snapdragon 7s Gen 3 ma zapewnić nowe, pełne przygód doświadczenia w mobilnym gamingu, napędzane układem GPU Qualcomm Adreno.

Profesjonalne funkcje aparatu i nagrywania wideo

Snapdragon 7s Gen 3 został wyposażony w profesjonalne funkcje związane z aparatami oraz nagrywaniem wideo. To na przykład 12-bitowy potrójny ISP czy wsparcie dla technologii 4K sHDR, co ma pozwolić na rejestrowanie obrazu o jakości zbliżonej do profesjonalnych kamer.

Pełniejsza specyfikacja platformy Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 znajduje się poniżej.

Dostępność i wsparcie OEM

Producenci smartfonów, w tym Realme, Samsung, Sharp i Xiaomi, mają ogłosić adopcję Snapdragona 7s Gen 3 w nadchodzących miesiącach. Palmę pierwszeństwa może zdobyć Xiaomi, które pokaże swoje pierwsze urządzenie z nowym SoC firmy Qualcomm już w przyszłym miesiącu.

Snapdragon 7s Gen 3 przyniesie to, co najlepsze w serii 7, do większej liczby urządzeń ze średniej półki cenowej, wybierając najważniejsze funkcje serii 7, w tym wsparcie dla AI na urządzeniu. Ta platforma jest kolejnym dowodem na nasze zaangażowanie w dostarczanie najlepszych w swojej klasie mobilnych doświadczeń dla konsumentów w każdym przedziale cenowym.

– powiedział Chris Patrick, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu telefonów komórkowych, Qualcomm Technologies

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: Qualcomm