MediaTek Dimensity 9400 zawstydzi Snapdragony? To możliwe

MediaTek zachwala swój nadchodzący flagowy układ. MediaTek Dimensity 9400 będzie według zapewnień azjatyckiej firmy dużo lepszy niż podejrzewamy. Dużo lepszy niż Snapdragon również.

Końcówka roku to tradycyjnie moment debiutu nowych układów mobilnych. MediaTek i Qualcomm prezentują wtedy swoje nowe flagowe i średniopółkowe układy. Pozostali konkurenci jak Samsung i Unisoc oczywiście też pracują nad swoimi propozycjami, ale oczy branży skierowane są na MediaTeka i Qualcomm.

MediaTek Dimensity 9400 będzie naprawdę dobrym układem

Niedługo pojawi się MediaTek Dimensity 9400. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli firmy z Xinzhu nowy MediaTek będzie o 30% lepszy od modelu Dimensity 9300. Możemy się także spodziewać o 35% lepszej efektywności jeśli chodzi o wykorzystanie energii. MediaTek zapewnia, że nowy układ będzie potrzebował o 30% mniej energii, by zrobić to samo co Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

MediaTek przeszedł naprawdę długą i wyboistą drogę. Kiedyś firma była synonimem bubla, jednak potem udało się zerwać z tą łatką. Teraz MediaTek śmiało konkuruje ze Snapdragonami w równorzędnej walce. To bardzo dobre zjawisko dla rynku smartfonów. Dzięki temu obie firmy mają stałą motywację do rozwoju i nie mamy monopolu. Na rynku flagowych układów dla Androida kiedyś bowiem mieliśmy taką sytuację.

