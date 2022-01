Smartfony z BlackBerry OS od jutra nawet nie zadzwonią

BlackBerry OS już naprawdę przechodzi do historii. Stanie się to już jutro. Z telefonów z własnym systemem Kanadyjczyków nawet już nie zadzwonimy.

BlackBerry kiedyś był królem rynku mobilnego, to już jednak wspomnienie. Kiedyś jednak telefon z symbolem jeżynki był standardem. W 2016 BlackBerry dał ostatecznie do zrozumienia, że nie będzie już nowych telefonów z BlackBerry 10 OS. Ostateczny koniec jakiegokolwiek wsparcia miał mieć miejsce we wrześniu 2020. Ta data jednak jak zwykle się przesunęła. BlackBerry kilkukrotnie wydłużał wsparcie dla ostatnich użytkowników. Teraz jednak BlackBerry 7.1 OS, BlackBerry 10 OS i system dla tabletu BlackBerry PlayBook OS 2.1 ostatecznie odejdą do historii.

Już jutro (4 stycznia) z takich urządzeń nie będzie można ani zadzwonić, ani wysłać wiadomości SMS. Wyjątkiem nie będą nawet numery alarmowe. Nie połączymy się też z Internetem. Wiadomość ta nie dotyczy smartfonów BlackBerry z Androidem. Pierwszym z nich był BlackBerry Priv. Teraz smartfon z BlackBerry obiecuje Onward Mobility, który wykupił prawa do smartfonów marki. Sam BlackBerry zajmuje się teraz oprogramowaniem i produkcję sprzętu pozostawił dawno za sobą. Jak to powiedział reformator BlackBerry John Chen - Software is the new BlackBerry.

