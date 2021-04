Smartfon BlackBerry z 5G będzie miał flagowy aparat

Już w tym roku zobaczymy smartfon 5G z symbolem charakterystycznej jeżynki. Co więcej wiemy o nowym BlackBerry?

BlackBerry podobnie jak HTC i Nokia był niegdyś jednym z największych graczy na rynku smartfonów. Każdy z nich jednak odszedł w cień. Nokia z powodzeniem skupiła się na infrastrukturze sieci, jednak HTC mimo sukcesu w branży VR nigdy nie zrezygnował ze smartfonów. Nokia (możliwe, że widząc sukcesy HTC) nie chciała wracać sama - smartfony wydaje zatem firma HMD Global, która ma prawa do marki Nokia na rynku telefonów. BlackBerry już raz po swoim odejściu zrobił tak samo. Kanadyjczykom dobrze jest w tworzeniu bezpiecznego oprogramowania i sprzedali licencję na używanie marki TCL, PT BB Merah Putih i Optiemusowi Infracom. Pierwsza firma wydawała cztery smartfony, pozostałe - pojedyncze modele. Niedawno jednak pojawił się kolejny chętny.

Jest to Onward Mobility. Firma już zapowiadała, że telefon będzie miał fizyczną klawiaturę, łączność 5G i pojawi się już w 2021. Nowy opiekun marki nie zamierza zmieniać planów - nowy smartfon ma się pojawić w połowie roku. Teraz okazuje się, że nowy BlackBerry będzie miał też flagowy aparat. Możemy zatem bezpiecznie założyć, że i reszta specyfikacji taka będzie. Nie będzie to zatem model z kompromisami - specyfikacja będzie z najwyższej półki i będzie to model skierowany do bardzo konkretnej niszy biznesmenów i menadżerów wysokiego szczebla. Zdecydowanie grupą docelową nie będzie zwykły klient. W podobnym tonie wypowiadały się zresztą władze Onward Mobility. Systemem operacyjnym będzie oczywiście Android. Pierwszym modelem BlackBerry z Androidem był już BlackBerry Priv w 2015. Niewykluczone, że w tym roku pojawi się więcej niż jeden nowy smartfon z symbolem jeżynki.

