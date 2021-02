Smartfon BlackBerry z 5G jeszcze tym roku

Już w tym roku pojawi się pierwszy telefon BlackBerry z łącznością 5G. OnwardMobility zamierza dotrzymać słowa.

Losy BlackBerry są dość podobne do tych znanych z fińskiej Nokii. Kanadyjczycy też kiedyś byli liderem na rynku, potem jednak ich udział w rynku systematycznie topniał. W końcu nawet BlackBerry przeszedł na Androida, aż w końcu... zrezygnował ze sprzętu i skupił się na oprogramowaniu. Firma pod kierownictwem Johna Chena bardzo skutecznie przeszła transformację i zajęła się softem z sektora bezpieczeństwa, oprogramowaniem dla samochodów i... dla telefonów. Okazało się bowiem, że różne firmy chciały wydawać smartfony BlackBerry. Kanadyjczycy odpowiadali zatem za bezpieczeństwo i autorskie aplikacje.

Niestety, Optiemus Infracom i PT BB Merah Putih wydały tylko po jednym modelu. Chiński TCL, który miał prawa do marki w większości krajów świata pokazał aż cztery telefony, jednak i on zrezygnował. Wydawało się, że to koniec BlackBerry, ale w końcu pojawili się kolejni śmiałkowie. Tym razem firma OnwardMobility potwierdziła, że razem z tajwańskim Foxconnem wyda smartfon z logotypem BlackBerry jeszcze w tym roku. Ma on być bardzo dobrze wyposażony, mieć łączność 5G i fizyczną klawiaturę. Oznacza też, że nie będzie to urządzenie tanie - będzie skierowane do niszy ciągle używających smartfonu biznesmenów.

