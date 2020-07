Składany Samsung Galaxy Z Fold 2 otrzyma ekran 120 Hz i aparat z S20

Jedną z nowości, które ma w najbliższym czasie pokazać Samsung, jest składany smartfon Galaxy Z Fold 2. O tym modelu wciąż jeszcze niewiele wiadomo, ale pojawiły się kolejne przecieki na ten temat.

Na wielkiej premierze Galaxy Unpacked 2020 Samsung ma pokazać kilka nowych produktów. Wśród nich wymieniane są między innymi smartfony Galaxy Note20, tablety Galaxy Tab S7, a także rozkładany Galaxy Z Flip 5G. Równolegle pojawiły się informacje o jeszcze jednym modelu tego typu – Samsungu Galaxy Z Fold 2.

Nie ma pewności, czy Galaxy Z Fold 2 zostanie zaprezentowany na premierze Unpacked 5 sierpnia, a niektóre źródła podają, że z powodu problemów z oprogramowaniem do debiutu dojdzie w późniejszym terminie. Jednocześnie koreański serwis ETNews ujawnił kilka istotnych cech modelu Galaxy Z Fold 2 .

Według Koreańczyków Samsung Galaxy Z Fold 2 zostanie wyposażony w główny ekran o przekątnej 7,7 cala i odświeżaniu 120 Hz. Będzie to elastyczna matryca Super AMOLED (Y-OCTA) chroniona warstwą UTG (Ultra Thin Glass). Natomiast z zewnątrz znajdzie się drugi wyświetlacz – Super AMOLED o przekątnej 6,23 cala. Źródło wspomina jeszcze io umieszczonym z boku obudowy czytniku linii papilarnych, przypominającym ten z modelu Galaxy Fold.

ETNews podaje także informacje na temat aparatów. Główna sekcja fotograficzna ma przypominać układ znany z Samsunga Galaxy S20 – będą to więc główny aparat 12 Mpix, szerokokątny 12 Mpix i aparat 64 Mpix z teleobiektywem. Niewykluczone, że będzie to dokładnie ten sam moduł, o identycznych parametrach i możliwościach, który znalazł się w S20. Jego uzupełnieniem będą dwa aparaty do selfie – o rozdzielczości 10 Mpix – umieszczone nad zewnętrznym wyświetlaczem oraz wewnątrz rozkładanej części.

Z wcześniejszych danych wynika, że sercem modelu Galaxy Z Fold 2 będzie układ Snapdragon 865+ z modemem 5G, a pamięci wewnętrznej użytkownik otrzyma 256 lub 512 GB. Energię do pracy zapewnią dwa akumulatory o łącznej pojemności 4365 mAh z szybkim ładowaniem 25 W.

Źródło tekstu: ETNews, SamMobile