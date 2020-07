Samsung Galaxy Tab S7 – tak wyglądają obudowa, klawiatura i rysik

Na początku przyszłego miesiąca, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. 2020, Samsung pokaże swoje premierowe produkty. Wśród nich spodziewane są tablety z linii Galaxy Tab S7. Najnowsze rendery ujawniają, jak wygląda klawiatura oraz rysik przeznaczone dla tych modeli.

Zobacz: Samsung zapowiada wielką premierę swoich nowości – wydarzenie Galaxy Unpacked 2020

5 sierpnia Samsung pokaże na Galaxy Unpacked. 2020 między innymi swoje dwa tablety Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+. Informacje na ich temat pojawiały się już wcześniej, podobnie jak ich prasowe wizualizacje. Najnowszy render, ujawniony przez Evana Blassa, pokazuje, jak wyglądają akcesoria dla tabletów Samsunga.

Uważne oględziny tych i wcześniejszych grafik zdradzają, że tablet ma na dolnej krawędzi trzy złącza pogo pin oraz dwa otwory do podłączenia klawiatury. Te piny widać też na górnej, odchylanej listwie klawiatury. Po jej zamontowaniu tablet opiera się na podpórce, stanowiącej część etui. Klawiatura dla Tabów S7 przypomina trochę klawiatury dla laptopów – ma oddzielny rząd klawiszy numerycznych oraz gładzik.

Z prawej strony tabletu znajdują się dwa głośniki i port USB tupu C, co pozwala wysnuć wniosek, że dwa kolejne, takie same głośniki znajdują się na lewej krawędzi obudowy, a całość tworzy układ stereo.

Rysik dla nowych Tabów S7 jest dość gruby, nie jest spłaszczony, co na pewno będzie gwarantowało wygodniejszy uchwyt, a do tego może oznaczać dodatkowe funkcje. Wśród usprawnień S Pena, jak sugeruje SamMobile, może znaleźć się mniejsze opóźnienie podczas pisania na ekranie.

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S7 – nowe rendery ujawniają wygląd tabletu

Samsung Galaxy Tab S7 – jaka specyfikacja?

Podstawowy model Galaxy Taba S7 ma ekran Super AMOLED o przekątnej 11 cali i rozdzielczości QHD+, ze wsparciem HDR10+. W szkle zatopiony będzie czytnik linii papilarnych. Większy model Tab S7+ otrzyma ekran 12,4 cala.

Obydwa modele zyskają potężną moc dzięki najnowszemu układowi Qualcomma – Snapdragonowi 865+, który otrzyma do pomocy 6 GB lub 8GB pamięci RAM oraz 128 GB 256 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabraknie także wsparcia dla sieci 5G.

Galaxy Tab S7 wyposażony ma być w baterię 7760 mAh z ładowaniem 15 W, natomiast większy model – w akumulator aż 10 090 mAh z zasilaniem o mocy 45 W.

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S7+ będzie napędzany Snapdragonem 865+

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S7+ przechodzi certyfikację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Evan Blass (@evleaks)

Źródło tekstu: SamMobile