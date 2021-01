Samsung potwierdza: będzie więcej smartfonów z rysikiem S Pen

Jak się okazuje, Samsung Galaxy S21 Ultra nie będzie jedynym smartfonem Koreańczyków spoza serii Note z obsługą rysika S Pen. Producent potwierdza, że funkcja trafi także do kolejnych urządzeń.

Wczorajsza premiera rodziny S21 przyniosła małą rewolucję w portfolio Samsunga, ponieważ po raz pierwszy dostaliśmy smartfona spoza linii Note wyposażonego w obsługę rysika S Pen. Mowa o modelu Samsung Galaxy S21 Ultra. Stylus jest w jego przypadku sprzedawany jako osobne akcesorium, oferowane w komplecie ze specjalnym etui, jednak poza tym dostajemy pełną funkcjonalność zarezerwowaną dotychczas dla biznesowej serii producenta.

Jak się okazuje, jest to dopiero zapowiedź tego, co czeka nas w niedalekiej przyszłości. Samsung potwierdził, że w niedalekiej przyszłości obsługa S Pen trafi także do kolejnych urządzeń. Niestety nie zdradzono jakich dokładnie, ale wiele wskazuje na to, że jednym z nich będzie nowy model składanego smartfona.

A co z serią Note? Czy zmiana polityki producenta w zakresie obsługi rysika oznacza jej koniec? Tego typu plotki krążą po sieci już od jakiegoś czasu, jednak producent jednoznacznie je dementuje. Oznacza to, że premierze modelu Note21 nic nie grozi.

