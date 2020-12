Samsung rozwiewa wątpliwości: Galaxy Note21 będzie

Samsung Galaxy S21 Ultra, którego premiera powinna się odbyć już w przyszłym miesiącu, ma obsługiwać rysik S Pen. Z tego powodu po Internecie krążyło wiele informacji na temat tego, że koreański producent zamierza się wycofać z serii Galaxy Note. Samsung zdementował te doniesienia i potwierdził, że pracuje już nad modelem Galaxy Note21.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez serwis Yonhap News, Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego urządzenia z serii Galaxy Note. Ta popularna flagowa seria koreańskiej firmy nie zostanie więc porzucona, przynajmniej jeszcze nie. Potwierdził to oficjalnie Samsung Electronics.

Raport ET News ujawnił wcześniej, że Samsung może wprowadzić na rynek nowy smartfon z serii Galaxy Note w drugiej połowie 2021 roku, dodając przy okazji, że może to być ostatnie urządzenie z tej serii. Koreański koncern planuje przenieść swoją uwagę z serii Note na składane smartfony. Co więcej, firma ma dodać obsługę pióra S Pen do nadchodzącej serii Samsung Galaxy S21.

Źródło tekstu: Yonhap News