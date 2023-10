Zegarki Samsung Galaxy dostaną nową funkcję. Jest jedno „ale”

Samsung wzbogaci wkrótce swoje zegarki z serii Galaxy Watch5 i Galaxy Watch6 o nową, przydatną funkcję. Problem z nią jest jednak taki, że skorzystają z niej mieszkańcy tylko jednego kraju.

Choć największą popularnością wśród inteligentnych zegarków cieszą się produkty firmy Apple, w tym modele Watch Series 8 i najnowsze Watch Series 9, nie da się zaprzeczyć, że smartwatche Samsunga z serii Galaxy Watch5 i Galaxy Watch6 należą do najlepszych na świecie pod względem monitorowania stanu zdrowia czy śledzenia aktywności fizycznej użytkowników. W zależności od kraju, można na nich skorzystać z szerokiej gamy nowoczesnych technologii, zaczynając od rejestrowania EKG po mierzenie ciśnienia krwi czy powiadamianie o nieregularnym rytmie serca. Zegarki te wykrywają również upadki oraz pozwalają sprawdzić nasycenie krwi tlenem czy dokonać analizy składu ciała.

Teraz do tego zestawu ma dołączyć jeszcze jedna funkcja, która może się przydać wielu osobom. Chodzi o wykrywanie bezdechu sennego. Rozwiązanie to ma się przydać przede wszystkim osobom, u których nie zdiagnozowano jeszcze tej choroby, a jego celem jest "tylko" zidentyfikowanie możliwych objawów tego powszechnego, ale poważnego schorzenia.

Gdy to nastąpi, oczywiście nadal będzie trzeba udać się do lekarza w celu postawienia profesjonalnej i pewnej diagnozy oraz podjęcia odpowiedniego leczenia. Trzeba również uwzględnić to, że nowa funkcja nie wykryje każdego przypadku.

Bezdech senny może powodować zakłócenia w dostawie tlenu, słaby odpoczynek i powikłania zdrowotne, takie jak nadciśnienie, zaburzenia pracy serca, udar lub zaburzenia poznawcze. Choroba ta często pozostaje niezdiagnozowana i nieleczona, ponieważ daje objawy podczas snu i generalnie nie pozostawia widocznych śladów.

Nie każdy skorzysta z nowej funkcji

To teraz dochodzimy do tego jednego "ale" z tytułu. Funkcja wykrywania bezdechu sennego może być bardzo użyteczna, z punktu widzenia dbania o swoje zdrowie, jednak w przypadku zegarków Samsunga zostanie ograniczona do jednego kraju, Korei Południowej. Tamtejsze Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków zatwierdziło tę funkcję do użytku "przed diagnozą".

Obecnie nie wiadomo, czy i kiedy nowa funkcja będzie dostępna również w innych krajach.

