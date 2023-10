Nie tylko smartfony. Debiutuje zegarek Google Pixel Watch 2

Firma Google pokazała dzisiaj nie tylko nowe smartfony, ale również inteligentny zegarek Pixel Watch 2. Urządzenie można zamówić w przedsprzedaży lub dostać w prezencie do Pixela 8 Pro.

Najnowszy zegarek firmy Google, Pixel Watch 2, został wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz AMOLED 3D (320 ppi), świecący z maksymalną jasnością 1000 nitów i chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5. Urządzenie jest napędzane układem Qualcomm 5100, który współpracuje z 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej eMMC. Nad całością czuwa system Wear OS 4.0. Obudowa została wykonana z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu i jest odporna na działanie wody o ciśnieniu do 5 atmosfer.

Nowy smartwatch został wyposażony w bogaty zestaw czujników. Jest tu kompas, wysokościomierz, czujnik podczerwieni do monitorowania nasycenia krwi tlenem, czujniki elektryczne do rejestracji EKG oraz pomiaru przewodności skóry, wielościeżkowy optyczny czujnik tętna, a także żyroskop, akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik temperatury skóry, barometr i magnetometr. Zegarek oferuje 40 trybów treningu, potrafi również śledzić jakość snu.

Do sterowania zegarkiem służy boczny przycisk, a także korona haptyczna. Na pokładzie znalazł się mikrofon i głośnik. Przydadzą się one w szczególności w wariancie z łącznością 4G LTE. Smartwatch oferuje również Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej. Google Pixel Watch 2 jest zasilany akumulatorem o pojemności 306 mAh, co powinno wystarczyć na 24 godziny pracy zegarka z zawsze włączonym wyświetlaczem. Jeśli chodzi o ładowanie baterii, 45 minut powinno wystarczyć na naładowanie jej od 0 do 80%.

Dostępność i cena

Google Pixel Watch 2 jest już dostępny w przedsprzedaży na wybranych rynkach – nie ma wśród nich Polski. W Europie cena wariantu Wi-Fi wynosi 399 euro (około 1840 zł), natomiast za wersję obsługującą sieci LTE trzeba zapłacić 449 euro (około 2070 zł).

