Google prezentuje nowe Pixele. W przedsprzedaży cenny prezent

Firma Google zaprezentowała światu swoje najnowsze flagowe smartfony, modele Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro. W przedsprzedaży można otrzymać atrakcyjny prezent, którym jest pokazany również dzisiaj zegarek Pixel Watch 2 (Wi-Fi) lub słuchawki Pixel Buds Pro.

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 1344 x 2992 piksele, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz i jest chroniony przed uszkodzeniami szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2. Takie samo szkło znajduje się z tyłu smartfonu. Ekran ma w górnej części mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 10,5 Mpix (f/2.2, PDAF). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.7, PDAF, laser AF, OIS) i do towarzystwa ma dwa aparaty o rozdzielczości 48 Mpix. Jeden ma obiektyw ultraszerokokątny (f/2.0, PDAF), a drugi ma teleobiektyw z powiększeniem optycznym 5X (f/2.8, PDAF, OIS).

Wewnątrz odpornej na działanie pyłów i wody obudowy (certyfikat IP68) pracuje układ Google Tensor G4. Współpracuje on z 12 GB RAM-u LPDDR5X oraz 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 3.1. Pixel 8 Pro pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Nie zabrakło tu również odbiornika nawigacji satelitarnej, podekranowego optycznego czytnika linii papilarnych, portu USB-C 3.2 czy głośników stereo. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5050 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym (30 W) i bezprzewodowym (23 W) oraz pracuje pod kontrolą systemu Android 14, którego finalna wersja debiutuje razem ze smartfonami giganta z Mountain View.

Google Pixel 8

Drugi z nowych smartfonów, Google Pixel 8, jest przede wszystkim mniejszy. W tym przypadku do dyspozycji dostaniemy 6,2-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, z odświeżaniem od 60 do 120 Hz. Jeśli chodzi o arsenał fotograficzny, to jest on częściowo podobny do tego z modelu Pro. Taki sam jest główny aparat oraz aparat do selfie (ten bez autofocusu). Aparat ultraszerokokątny ma rozdzielczość 12 Mpix (f/2.2), a teleobiektywu nie ma.

Układ SoC jest ten sam, jednak do pomocy ma "tylko" 8 GB RAM-u LPDDR5X, a także 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Obudowa została wykonana z dwóch tafli szkła Corning Gorilla Glass Victus oraz aluminiowej ramki i ma certyfikat IP68. W mniejszym smartfonie akumulator ma pojemność 4575 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 27 W i bezprzewodowym 18 W.

Dostępność i cena

Smartfony Google Pixel oraz Google Pixel są już dostępne w przedsprzedaży na wybranych rynkach (niestety nie w Polsce), gdzie towarzyszy im prezent. Wybrać można między nowym zegarkiem Google Pixel Watch 2 w wersji Wi-Fi (wartość 399 euro) lub bezprzewodowymi słuchawkami Google Pixel Buds Pro (wartość 229 euro). Przy wyborze Pixela 8, zegarek będzie tańszy o 229 euro, natomiast osoby wybierające Pixela 8 Pro mogą otrzymać smartwatch za darmo.

Jeśli chodzi o ceny, to wyglądają one następująco (na przykładzie Niemiec):

Google Pixel 8 8/128 GB – 799 euro (3679 zł),

(3679 zł), Google Pixel 8 8/256 GB – 859 euro (3955 zł),

(3955 zł), Google Pixel 8 Pro 12/128 GB – 1099 euro (5061 zł),

(5061 zł), Google Pixel 8 Pro 12/256 GB – 1159 euro (5337 zł),

(5337 zł), Google Pixel 8 Pro 12/512 GB – 1299 euro (5982 zł).

W USA jest też dostępny Google Pixel 8 Pro w konfiguracji 12 GB/1 TB w cenie 1399 dolarów (6142 zł).

