Oppo wprowadza do Polski dwa tanie smartfony z 3 letnim wsparciem

Marka Oppo wprowadza na polski rynek kolejne dwa niedrogie smartfony, A38 oraz A58. Urządzenia te otrzymały 3-letnią gwarancję oraz 3-letnie wsparcie oprogramowania.

Oppo A38

Oppo A38, podobnie jak poprzednie modele z serii A, charakteryzuje ultrasmukła konstrukcja (2D Premium Design) – grubość urządzenia wynosi 8,16 mm, a masa około 190 g. Trzymając urządzenie w jednej ręce, łatwo je odblokujemy, korzystając z czytnika linii papilarnych umieszczonego w przycisku zasilania. Smartfon kupimy w dwóch wersjach kolorystycznych: Glowing Gold (złotej) i Glowing Black (czarnej). W obu tych wariantach inżynierowie producenta zastosowali autorską technologię Oppo Glow, dzięki czemu telefon ma matowe wykończenie, na którym nie zostają widoczne odciski palców. Oppo A38 spełnia normę szczelności IP54.

Zobacz: Oppo Reno10 Pro 5G – mistrz portretów w atrakcyjnej formie (test)

Zobacz: OnePlus Open i Oppo Find N3 to ten sam składany smartfon

Budżetowiec Oppo wyposażony został w ekran o jasności do 720 nitów (w trybie wysokiej jasności). Dzięki temu możemy powinno się bez wysiłku przeglądać treści wyświetlane na nim przy jasnym świetle. 6,56-calowy wyświetlacz HD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz i gamą barw DCI-P3 na poziomie 100% ma zapewnić żywe kolory oraz płynną grafikę. Debiutujący model został również wyposażony w funkcję „Inteligentny Komfort Oczu”, która minimalizuje zmęczenie oczu, zapewniając wygodę oglądania niezależnie od czasu spędzanego przed ekranem.

Główny aparat w Oppo A38 ma rozdzielczość 50 Mpix, a towarzyszy mu 2-megapikselowy czujnik głębi. Zestaw ten współpracuje z algorytmem portretowym Oppo, który ma zapewnić robiący wrażenie efekt bokeh i podkreślć fotografowany obiekt w trybie portretowym. Z przodu urządzenia umieszczono aparat do selfie o rozdzielczości 5 Mpix. Dzięki funkcjom retuszu portretu, użytkownicy mają możliwość dostosowania poziomu upiększania w celu uzyskania naturalnych efektów zarówno korzystając z przedniego, jak i tylnego aparatu.

Oppo A38 jest napędzany układem MediaTek Helio G85. Smartfon jest dostępny w konfiguracji 4 GB RAM-u + 128 GB pamięci masowej. Mamy możliwość rozszerzenia pamięci RAM o maksymalnie 4 GB pamięci wirtualnej. Na pokładzie znalazł się tryb Ultragłośność, który daje możliwość zwiększenia głośności nawet o 300%. Dzięki temu możemy prowadzić rozmowę telefoniczną w hałaśliwym miejscu, takim jak dworzec kolejowy czy supermarket.

Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 33 W (od 0 do 100% w 75 minut). Inżynierowie Oppo wyposażyli telefon w funkcję Zoptymalizowanego ładowania, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby poznać nawyki użytkownika dotyczące ładowania i inteligentnie je zaplanować. Jak informuje producent, funkcja ta gwarantuje również wsparcie przez 25 godzin w trybie czuwania nawet przy niskim poziomie naładowania baterii wynoszącym 5%.

Kup teraz - zapłać później wrzesień 2023 190 g, 8.16 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, microSD - 50 Mpix + 2 Mpix + 5 Mpix 6.56" - IPS LCD (720 x 1612 px, 269 ppi) MediaTek Helio G85, 2,00 GHz Android v.13.0 5000 mAh, Super Vooc, USB-C

Oppo A58

Oppo A58 ma smukły i stylowy wygląd, a trzymanie go w ręku powinno być komfortowe, dzięki lekkiej konstrukcji – urządzenie waży około 192 g i mierzy 7,99 mm grubości. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych, Dazzling Green (zielonej) oraz Glowing Black (czarnej). Obie powstały z wykorzystaniem technologii Oppo Glow. W zielonym wariancie inżynierowie producenta zastosowali specjalną technikę, Glowing Silk Design. Nadaje ona tylnemu panelowi teksturę mającą przywoływać na myśl tkaninę jedwabiu.

Smartfon marki Oppo ma 6,72-calowy wyświetlacz FullHD+, który zapewnia szczytową jasność na poziomie 680 nitów. Producent zapewnia, że dzięki temu użytkownicy mogą z łatwością przeglądać zdjęcia czy oglądać wideo przy jasnym świetle słonecznym. Na pokładzie dostępna jest przyjazna dla oczu funkcja „Inteligentny Komfort Oczu”.

Oppo A58 ma ulepszone podwójne głośniki stereo, które są o 40% głośniejsze w porównaniu do poprzedniej generacji i zapewniają efekt dźwięku przestrzennego stereo, zapewniając wysoką jakość dźwięku podczas rozmów, oglądania filmów czy grania mobilnego. Tryb Ultragłośność umożliwia natomiast zwiększenie głośności nawet o 300%, co będzie szczególnie przydatne, gdy znajdziemy się w hałaśliwych miejscach.

Tylny zestaw fotograficzny tworzą dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz portretowy o rozdzielczości 2 Mpix. Z przodu urządzenia umieszczono natomiast aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix.

Oppo A58 został wyposażony w baterię 5000 mAh. Powinno to wystarczyć na ponad 27 godzin rozmów lub 9 godzin oglądania YouTube na jednym pełnym naładowaniu. Dzięki szybkiemu ładowaniu z mocą do 33 W pusty akumulator powinien się zapełnić energią w ciągu 78 minut, a pięciominutowe wpięcie do ładowarki zapewni niemal 4 godziny rozmów. Funkcja oszczędzania energii wsparta przez SI włącza się, gdy poziom baterii wynosi 5%. Wchodząc w ten tryb użytkownik może korzystać z telefonu jeszcze nawet 1,5 godziny.

Sercem smartfonu jest układ MediaTek Helio G85, który współpracuje z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Tę pierwszą można rozszerzyć o dodatkowe 6 GB pamięci wirtualnej, jest również slot na karty pamięci microSD.

Smartfon działa pod kontrolą oprogramowania ColorOS 13.1, bazującym na systemie Android 13. Oppo A58 przeszedł również 36-miesięczne testy ochrony płynności, przeprowadzone w laboratorium producenta. W prognozowanym czasie jego płynność działania utrzymała się na poziomie 90%. Smartfon ma certyfikat IP54, co świadczy o ochronie na zachlapania i kurz. Urządzenie przeszło sześć testów odporności Oppo, w tym na drobne upadki, promieniowanie czy wodę.

Dostępność i cena, promocja na start

Oppo A38 pojawi się w sprzedaży w Polsce 12 października 2023 roku. Smartfon został wyceniony na 799 zł. Osoby, które zdecydują się na jego zakup do 31 października tego roku,mogą liczyć na prezent w postaci słuchawek Oppo Enco Buds2 i darmowego, 2-miesięcznego dostępu do usługi YouTube Premium.

Model Oppo A58 jest już dostępny na rynku w cenie 899 złotych. Decydując się na jego zakup online do 8 października 2023 roku, kupujący otrzyma w prezencie te same prezenty, co w przypadku modelu A38: słuchawki Oppo Enco Buds2 i darmowy, 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 FE już jest. Oto, co musisz o nim wiedzieć

Zobacz: Sony Xperia 5 V – test kompaktowego flagowca z fotograficznym zacięciem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo