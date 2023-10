OnePlus Open i Oppo Find N3 to ten sam składany smartfon

Oppo i OnePlus pracują nad nowymi składanymi smartfonami. Okazuje się, że oba będą tym samym urządzeniem, ale pod różnymi nazwami.

Wkrótce powinniśmy poznać nowe składane smartfony, modele OnePlus Open oraz Oppo Find N3, czyli pierwszego oraz trzeciego (nie licząc Flipa) smartfonu tego typu w obu markach. Pete Lau, założyciel OnePlusa oraz starszy wiceprezes i CPO Oppo oficjalnie potwierdził, że Open i Find N3 to w rzeczywistości ten sam telefon. Według Lau obie marki współpracowały nad stworzeniem nadchodzącego "składaka" i wprowadzają go na rynek w tym samym czasie.

Zobacz: Oppo Find N3 nadchodzi. Będzie miał ważną funkcję

Zobacz: Problemy z wyświetlaczem? OnePlus przesuwa premierę składaka

Dotychczasowe przecieki na temat nowego urządzenia sugerują, że smartfon ten będzie miał największą gęstość pikseli ze wszystkich składanych wyświetlaczy dostępnych obecnie na rynku. Zginany wyświetlacz ma mieć przekątną 7,82 cala oraz rozdzielczość 2440 x 2268 pikseli. Na zewnątrz ma się znaleźć 6,31-calowy panel o rozdzielczość 1116 x 2484 pikseli.

W stosunku do modelu Oppo Find N2, Find N3 (oraz OnePlus Open) będzie miał nie tylko lepszy wyświetlacz, ale również poprawiony zawias. Pete Lau twierdzi, że będzie on o 37% mniejszy niż ten, który znalazł się w Oppo Find N2. Będzie miał też o 31 elementów mniej, co powinno sprawić, że smartfon będzie lżejszy i trwalszy. Nowe urządzenie ma mieć również suwak alertów.

Dostępność i cena

Wciąż nie znamy oficjalnej ceny oraz daty premiery smartfonów OnePlus Open oraz Oppo Find N3. Według nieoficjalnych doniesień, prezentacja smartfonów ma się odbyć 19 października tego roku. Powinniśmy się spodziewać ceny powyżej 1000 dolarów (4,4 tys. zł), ale najprawdopodobniej niższej niż w przypadku Samsunga Galaxy Z Fold5.

Zobacz: Samsung Galaxy Fold 5 – test. Telefon dla świra

Zobacz: Huawei Mate X3. Cudowny sprzęt, świetny aparat i zero perspektyw

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Android Authority