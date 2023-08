Problemy z wyświetlaczem? OnePlus przesuwa premierę składaka

Składane smartfony zyskują na popularności i trafiają do oferty kolejnych producentów. Już niedługo nowy telefon tego typu miał trafić do sklepów za sprawą firmy OnePlus. "Miał", bo producent napotkał na poważny problem.

OnePlus Open, nowy składak chińskiego producenta, miał zostać zaprezentowany 29 sierpnia 2023. Jego premiera została jednak przesunięta na bliżej nieokreślony termin. Powodem ma być zmiana dostawcy wyświetlaczy.

Open Launch got pushed back a bit, but no worries the delay is actually good in a way



Open was supposed to have a BOE screen but turns out it was 👎🏼 - new panels are from Samsung ✅



Stay tuned for an exciting device!

More to follow 🔜