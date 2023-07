Dzisiaj premiera OnePlus Nord 3 5G. Znamy cenę i szczegóły

Już dziś światło dzienne ujrzy najnowszy smartfon marki OnePlus. Mowa tu o przedstawicielu lubianej przez konsumentów serii Nord. Najnowszy model od 5 do 11 lipca będzie dostępny w ofercie premierowej.

OnePlus poinformował, że już dzisiaj na nasz rynek trafi ich najnowszy model, czyli Nord 3 5G. Urządzenie zaopatrzone jest w ekran Super Fluid AMOLED 120 Hz oraz napędza je wydajny procesor Dimensity 9000, za którego produkcję odpowiada marka MediaTek. Ponadto urządzenie dostępne będzie w przystępnej cenie.

OnePlus Nord 3 5G - Dimensity 9000 i aparat wyjęty z flagowców

Już dziś OnePlus wprowadzi do sklepów model Nord 3 5G. Jest to urządzenie o przekątnej ekranu 6,74 cala przy gęstości pikseli 450 ppi i szczytowej jasności do 1450 nitów. Sam wyświetlacz to Super Fluid AMOLED o odświeżaniu 120 Hz. Warto wspomnieć, że współczynnik ekranu do powierzchni przedniej części obudowy to 93,5%. Nie jest to jednak model do zabrania na plażę lub do pracy na budowie, gdyż mamy tu do czynienia z certyfikatem IP54.

Sercem modelu OnePlus Nord 3 5G jest jeden z najwydajniejszych na rynku procesorów, czyli MediaTek Dimensity 9000. Jak podaje producent, Nord 3 5G jest nawet o 42,9% bardziej wydajny od Nord 2T 5G w przypadku procesora i aż o 58,6% jeśli pod uwagę weźmiemy procesy graficzne.

W urządzeniu znalazło się kilka technologii dla graczy, jak chociażby stabilizator GPA Frame Rate i silnik HyperTouch, co w połączeniu z nawet 16 GB ram w standardzie LPDDR5X sprawia, że przynajmniej na papierze OnePlus Nord 3 5G wygląda na rozsądny model gamingowy. Nie ma co się martwić o nadmierne przegrzewanie się urządzenia. OnePlus wsadził w swój smartfon "rozbudowany system o powierzchni 4.129,88 mm2, który opiera się na warstwach grafitowych i wyposażony jest w dużą komorę parową."

Jeśli chodzi o baterię, to mamy tutaj do czynienia z akumulatorem o standardowej pojemności 5000 mAh. Według producenta ogniwo powinno wytrzymać do 1600 cykli ładowania. A skoro jesteśmy już przy ładowaniu, to warto wspomnieć, że Nord 3 5G wykorzystuje technologię SUPERVOOC Endurance Edition o maksymalnej mocy 80 W. Producent podaje, że to wystarczy, by naładować urządzenie od 1 do 100% w zaledwie 30 minut.

W przypadku aparatów mamy tu do czynienia z głównym modułem 50 Mpix. Jest to Sony IMX890 z optyczną stabilizacją obrazu. Jak już wcześniej zauważył Mieszko, ta sama matryca została wykorzystana w kilku flagowych modelach, jak OnePlus 11, Oppo Find X6, Oppo Reno 10 Pro+ czy Realme GT Neo 5. Jeśli chodzi o nagrywanie, to wiadomo, że możemy liczyć na rozdzielczość 4K z utrzymaniem 60 klatek na sekundę.

Wiadomo również, że OnePlus Nord 3 5G będzie oparty na OxygenOS 13.1, najnowszej wersję systemu operacyjnego OnePlus, która według producenta cechuje się 40-procentową redukcją zużycia energii przez aplikacje i o 15% szybszą instalację aplikacji niż w OxygenOS 12.

OnePlus Nord 3 5G - ceny i dostępność

OnePlus Nord 3 5G trafia do sprzedaży już dzisiaj, a do 11 lipca będzie można skorzystać premierowego bonusu. Do zakupu urządzenia klienci mogą liczyć na gratis w postaci słuchawek OnePlus Nord Buds 2. Od 12 lipca smartfon w wersji 16 + 256 GB będzie do kupienia w regularnej cenie 2499 złotych.

