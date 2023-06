OnePlus Nord 3 z aparatem z flagowców. Nadciąga też Nord CE 3 5G

Już 5 lipca odbędzie się światowa premiera długo oczekiwanego smartfonu OnePlus Nord 3. Ten średniak popularnej marki zapowiada się coraz ciekawiej. Wiemy już, jaki aparat znalazł się w tym modelu. Wiadomo też, że będzie jeszcze drugi model – Nord CE 3 5G – oraz słuchawki TWS.

OnePlus Nord 3 pojawia się w zapowiedziach już od kilkunastu tygodni i w końcu producent ujawnił, że premiera została zaplanowana na 5 lipca. Podsunął też ciekawe informacje dodatkowe – na przykład potwierdził wygląd telefonu, który dostępny będzie w czarnej wersji z satynowym wykończeniem oraz zielonej z połyskiem.

Specyfikacja modelu OnePlus Nord 3 nie stanowi całkowitej tajemnicy, bo wiadomo że jest to model bazujący na chińskim OnePlus Ace 2V. Nie jest to jednak ten sam telefon, a różnica dotyczy przede wszystkim aparatu. Z ujawnionych nieoficjalnie materiałów producenta wiemy już więcej na ten temat,

W OnePlus Ace 2V główna matryca ma 64 Mpix, natomiast do OnePlus Nord 3 trafił aparat 50 Mpix. Z wycieku materiałów promocyjnych OnePlus wiemy już, że jest to sensor Sony IMX890, któremu będzie towarzyszyć optyczna stabilizacja OIS. To obiecujące połączenie, bo ta sama matryca stosowana była w kilku modelach z wysokiej półki, jak OnePlus 11, ale też Oppo Find X6, Oppo Reno10 Pro+ czy Realme GT Neo 5. Zapowiada się więc interesująco,

Z dotychczasowych ustaleń wynika ponadto, że OnePlus Nord 3 to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,74 cala, rozdzielczości 2772 x 1240 i odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 9000, wspierany przez nawet 16 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma do 256 GB pamięci UFS. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 80 W.

Smartfon ma też głośniki stereo z Dolby Atmos, przełącznik Alert Slider, emiter IR, a całością zarządza Android 13 z OxygenOS13.1.

Nowy OnePlus zapowiada się więc na „prawie flagowca”, za to typowym średniakiem będzie drugi model, potwierdzony przez producenta – OnePlus Nord CE 3 5G. Urządzenie również zadebiutuje 5 lipca, a jego sercem ma być układ Snapdragon 782. Telefon ma być także wyposażony w ekran AMOLED 6,72 cala i główny aparat 50 Mpix.

Listę zapowiadanych nowości uzupełniają słuchawki OnePlus Nord Buds 2r. Ma to być budżetowy zestaw TWS w ciekawym kolorze niebieskim (oraz szarym).

