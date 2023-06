Nothing Phone (2): zabaw się w DJ-a. Pomoże w tym szwedzka mafia

Zbliża się premiera smartfonu Nothing Phone (2). Producent zaczyna podsuwać ciekawe smaczki na temat urządzenia. Jednym z nich jest wbudowany edytor dzwonków, do którego dźwięki dostarczyła house’owa formacja Swedish House Mafia.

Premiera telefonu Nothing Phone (2) zapowiedziana została na 11 lipca. Znamy już podstawowe parametry telefonu – będzie to model z ekranem OLED 6,7 cala Full HD+ 120 Hz, układem Snapdragon 8+ Gen 1 i akumulatorem 4700 mAh. Wiadomo też, że wszystkim będzie zarządzał Android 13 (z obietnicą trzech aktualizacji do wyższych wersji) oraz nakładką producenta, co razem tworzy nowy Nothing OS 2.0.

Jak ujawniła firma, nowy system przyniesie rozbudowane funkcje dźwiękowe. W telefonie znajdzie się specjalny pakiet Glyph Sound Pack, do którego dźwięki dostarczyła Swedish House Mafia, formacja DJ-ów grających muzykę house.

Co więcej, posiadacz Nothing Phone’a (2) będzie mógł sam zabawić się w DJ-a. W menu urządzenia znajdzie się Glyph Composer, który pozwala samodzielnie zremiksować dźwięki szwedzkiego zespołu we własny mini utwór i wykorzystać go jako dzwonek. Z tym zadaniem powinien poradzić sobie każdy, bo zabawa polega tylko na naciśnięciu ekranowych przycisków w wybranej przez siebie sekwencji i nagraniu takiego miksu.

Widać to na filmiki zamieszczonym na Instagramie i Twitterze.

Nothing x Swedish House Mafia@swedishousemfia have composed an exclusive Glyph Sound Pack for Phone (2), giving you a taste of what's coming up.



With the new Glyph Composer, you can personalise and remix Swedish House Mafia's custom sounds. Tap the pads to trigger different… pic.twitter.com/ODbtj04AAm — Nothing (@nothing) June 26, 2023

Z zapowiedzi firmy Nothing można wysnuć wniosek, że Glyph Composer stanowi cześć jej systemu Nothing OS 2.0, który ma być także udostępniony posiadaczom pierwszego modelu Nothing Phone (1). Ma to nastąpić pod koniec sierpnia, choć prawdopodobnie nie będzie tam specjalnego zestawu dźwięków dostarczonych przez formację Swedish House Mafia.

Zobacz: Nothing Phone (2) coraz bliżej. Znamy datę premiery

Zobacz: Nothing Phone (2) - poznaliśmy ważny szczegół



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nothing