Nothing Phone (2) - poznaliśmy ważny szczegół

Premiera Nothing Phone (2) zbliża się wielkimi krokami. W sieci zaczyna pojawiać się coraz więcej szczegółów dotyczących tego modelu. Tym razem udostępniono informacje na temat jego baterii.

W lipcu 2022 roku na rynek smartfonów wszedł nowy gracz, który z marszu zaskarbił sobie sympatię wielu konsumentów. Mowa tu o firmie Nothing, która wprowadziła do sprzedaży urządzenie Phone (1). Smartfon przede wszystkim wyróżniał się niecodziennym designem i mocną specyfikacją przy umiarkowanej cenie. Teraz czas na jego następcę.

Nothing Phone (2) - poznaliśmy więcej szczegółów na temat baterii

Ostatnio pisaliśmy o tym, że nadchodzący Nothing Phone (2) będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Carl Pei wyjaśnił, że Nothing nie ma zamiaru brać udziału w wyścigu po najwyższe cyferki, a zastosowanie tego układu i tak zagwarantuje dwukrotnie większą szybkość w stosunku do Nothing Phone (1).

Teraz w sieci pojawiły się informacje na temat baterii, która znajdzie się w urządzeniu Nothing Phone (2). W tegorocznym modelu znajdziemy akumulator o pojemności 4700 mAh. Jest to nieco więcej niż oferował poprzednik. W Nothing Phone (1) mogliśmy liczyć na baterię 4500 mAh.

Zdradzono również, kiedy możemy się spodziewać premiery Nothing Phone (2). Okazuje się, że prezentacja urządzenia może odbyć się w już w lipcu tego roku.

Źródło zdjęć: Telepolis (Arkadiusz Bała)

Źródło tekstu: Phone Arena