Orange zaskakuje. Takiego prezentu jeszcze nie było

Orange ma dziś prezent nie tylko dla użytkowników ofert na kartę, ale także tradycyjny bonus w akcji „Środy z Mój Orange”, czyli przeznaczony dla klientów abonamentowych. Tym razem operatorowi udało się wszystkich zaskoczyć.

Prezenty rozdawane w akcji „Środy z Mój Orange” stały się dosyć przewidywalne – albo są to gigabajty, albo dość dobrze znane, 2-3 usługi operatora do przetestowania na dwa miesiące. Rzadko pojawiają się za to propozycje całkiem nietypowe tak jak dziś.

W tym tygodniu bonusem jest bezpłatny dostęp do usługi Serwisant 24 – na dwa miesiące, bez żadnej umowy terminowej, z możliwością wyłączenia po okresie testowym. Usługa oferowana jest przez Orange od marca i dotąd nie pojawiała się w akcji „Środy z Mój Orange”.

Serwisant 24 to program typu assistance. Jeśli coś zepsuje się w domu, np. cieknie kran, jest problem z komputerem czy odmówi posłuszeństwa pralka – można skorzystać pomocy z fachowców. W wersji testowej przysługuje jedna naprawa miesięcznie do kwoty 700 zł.

Dzięki usłudze Serwisant 24 można skorzystać z usług 8 specjalizacji:

elektryka (w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej),

(w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej), hydraulika (przy problemach instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania),

(przy problemach instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania), ślusarza (w razie blokady drzwi zewnętrznych; usługa świadczona w formie refundacji kosztów),

(w razie blokady drzwi zewnętrznych; usługa świadczona w formie refundacji kosztów), szklarza (na wypadek uszkodzenia szyb w oknach lub drzwiach zewnętrznych),

(na wypadek uszkodzenia szyb w oknach lub drzwiach zewnętrznych), t echnika urządzeń grzewczych i gazowych (przy awarii wewnętrznej instalacji gazowej lub awarii urządzenia grzewczego i gazowego),

(przy awarii wewnętrznej instalacji gazowej lub awarii urządzenia grzewczego i gazowego), technika urządzeń klimatyzacyjnych (w razie awarii instalacji klimatyzacyjnej),

(w razie awarii instalacji klimatyzacyjnej), serwisanta RTV/AGD ,

, informatyka (awaria sprzętu PC lub oprogramowania).

Po dwóch miesiącach bezpłatnych można przedłużyć korzystanie z Serwisanta 24 za 20 zł miesięcznie. Na odebranie prezentu jest czas do przyszłego wtorku, 11 lipca. Bonus jak zawsze dostępny jest w aplikacji „Mój Orange”, w zakładce „Dla Ciebie”.

