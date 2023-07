Orange na kartę: odbierz lipcowy prezent w aplikacji

Dziś Orange ma nową okazję dla klientów ofert na kartę. W aplikacji czeka prezent, który może się przydać w wakacje, gdy łatwo się pogubić, na przykład w zatłoczonym turystycznym miasteczku albo na plaży wypełnionej parawanowymi fortecami.

W każdą pierwszą środę miesiąca Orange rozdaje klientom ofert na kartę prezenty. Dziś nadszedł ten dzień i oto operator proponuje kolejny bonus: usługę Lokalizator na dwa miesiące za darmo.

Bonus jak zawsze można odnaleźć w aplikacji „Mój Orange”, w zakładce „Dla Ciebie”. Po wybraniu na banerze przycisku „Włącz” pojawi się przygotowany do wysłania SMS z treścią PREZENT pod numer 813.

Po okresie próbnym usługa kosztuje 12 zł miesięcznie. Dwa dni przed końcem promocji klienci otrzymają informację o tym, że niedługo wejdą w okres płatny i o tym jak z usługi zrezygnować. Można ją też przedłużyć na normalnych warunkach.

Usługę Lokalizator można aktywować od 5 do 31 lipca. Oferta skierowana jest do użytkowników taryf Orange YES, Orange POP, Orange Free na kartę i Zawsze bez limitu.

Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie:

Co daje usługa Lokalizator w Orange?

Dzięki usłudze Lokalizator można łatwo sprawdzić, gdzie znajduje się dana osoba – dziecko, seniorzy rodu, ale też wszyscy bliscy, na których nam zależy, a także przyjaciele, z którymi wyjechaliśmy na wakacje. Latem Lokalizator sprawdzi się nie tylko w miejscu zamieszkania, ale także podczas podróży, gdy łatwo się zgubić.

Z usługi można skorzystać za pomocą aplikacji mobilnej (jest do pobrania ze sklepu Google Play lub App Store) lub po zalogowaniu z dowolnego urządzenia na stronę gdziejestdziecko.pl.

Usługa pozwala na bieżąco wyszukiwać na mapie, gdzie przebywają bliskie nam osoby. Można także wytyczyć strefy bezpieczeństwa (np. dom, praca, sklep, dziadkowie), a gdy osoby objęte opieką opuszczą te obszary, aplikacja wyśle alert, co pozwoli szybko reagować w sytuacji zagrożenia. Lokalizator Orange pozwala także sprawdzać historię przemieszczania się bliskich. Do namierzania wykorzystywany jest GPS, ale także nadajniki sieci komórkowej.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska