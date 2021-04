Galaxy Z Fold3 zmierzy ciśnienie krwi? Samsung ma na to patent

Samsung ma patent na technologię pomiaru ciśnienia krwi za pomocą składanego smartfonu. Rozwiązanie to może trafić do następców modeli Galaxy Z Fold2 lub Galaxy Z Flip.

Samsung złożył w kwietniu 2020 roku wniosek patentowy o nazwie Foldable electronic device and method of estimating bioinformation using the same (składane urządzenie elektroniczne i metoda szacowania bioinformacji z jego wykorzystaniem) do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Dokumentacja została zatwierdzona i opublikowana 25 marca 2021 roku.

Zobacz: Galaxy A22 5G coraz bliżej – to będzie ten najtańszy smartfon 5G Samsunga

Zobacz: Samsung na Dzień Ziemi: dzięki upcyklingowi stare smartfony Galaxy zyskają nowe życie jako urządzenia IoT

Jak podaje serwis LetsGoDigital, opatentowana technologia może zostać zastosowana zarówno w składanym smartfonie typu Galaxy Z Fold, jak i Galaxy Z Flip. Kluczowym elementem tego rozwiązania są dwa czujniki obrazu schowane pod dolną powierzchnią zginanego wyświetlacza. By skorzystać z czujnika, użytkownik będzie musiał przyłożyć palec do jednego lub obu tych czujników. Alternatywne czujniki mogą być też umieszczone po zewnętrznej stronie urządzenia.

Zestaw czujników ma pozwolić na określenie między innymi takich informacji o zdrowiu użytkownika, jak:

ciśnienie krwi,

wiek naczyniowy,

sztywność tętnic,

poziom stresu,

poziom zmęczenia.

By pomiar był jak najbardziej zgodny z rzeczywistością, Samsung ma przy tym uwzględniać płeć, masę oraz BMI użytkownika.

Obecnie nie wiemy, czy Samsung zastosuje opatentowane rozwiązanie w najbliższych "składakach", czyli modelach Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3. Dowiemy się o tym już niedługo, gdy oba urządzenia zostaną zaprezentowane. Powinno to nastąpić w lipcu tego roku.

Zobacz: Asus ZenFone 8 Mini pojawi się 12 maja

Zobacz: Jaki telefon kupić na wiosnę? Najlepsze smartfony – kwiecień 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: LetsGoDigital