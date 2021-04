Samsung na Dzień Ziemi: dzięki upcyklingowi stare smartfony Galaxy zyskają nowe życie jako urządzenia IoT

Samsung realizuje nową inicjatywę, która ma być przyjazna dla środowiska. Umożliwi ona upcykling nieużywanych urządzeń elektronicznych. Z okazji Dnia Ziemi stere smartfony Galaxy mogą otrzymać nowe życie, jako urządzenia Internetu rzeczy.

Samsung ogłasza kolejną inicjatywę w ramach programu Galaxy Upcycling – Galaxy Upcycling at Home. Usługę w wersji beta wdrożono w USA, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Dzięki niej starsze smartfony Galaxy za sprawą aktualizacji oprogramowania dostaną nowe życie i posłużą użytkownikom jako inteligentne urządzenia IoT. Niepotrzebne urządzenia Galaxy w łatwy sposób będzie można przekształcić między innymi w elektroniczną nianię czy urządzenie do opieki nad zwierzętami. To nie tylko kreatywny sposób na ograniczenie odpadów elektronicznych, ale też wyjątkowe udogodnienie w życiu codziennym. Posiadacze starych smartfonów zyskają w ten sposób całkowicie nowe funkcje bez konieczności kupowania kolejnych urządzeń.

Zmień swoją przestrzeń w inteligentny dom

Do zmiany przeznaczenia smartfonu w urządzenie IoT posłuży funkcja SmartThings Labs w aplikacji SmartThings. Za jej sprawą urządzenie zyska między innymi ulepszoną funkcję sterowania światłem. Oznacza to, że smartfonu będzie można używać na przykład jako czujnika światła. Inna jego funkcja to wykrywanie dźwięków. Inteligentny mechanizm zidentyfikuje dźwięki, takie jak płacz dziecka, szczekanie psa czy pukanie, a następnie wyśle alert z nagraniem na smartfon użytkownika. Wraz z aktualizacją Galaxy Upcycle at Home dostępne też będzie rozwiązanie optymalizujące pracę baterii, co zminimalizuje jej zużycie i wydłuży czas pracy.

Stara technologia, nowa wartość

Firma Samsung jest zaangażowana w realizację Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 – globalnego planu, którego celem jest osiągnięcie zrównoważonej i dostatniej przyszłości do roku 2030. Program Galaxy Upcykling to element rozbudowanej strategii firmy, która od lat podejmuje specjalne działania na każdym etapie cyklu życia produktu, aby pomóc światu w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Proponując użytkownikom alternatywne sposoby na wykorzystywanie starych urządzeń, Samsung pomaga przedłużyć cykl życia swoich produktów, jednocześnie zmniejszając wytwarzanie e-odpadów.

Program Galaxy Upcycling at Home powstał, aby umożliwić większej liczbie osób zmianę przeznaczenia starych urządzeń w użyteczne narzędzia. Wierzymy, że kluczem do upcyklingu jest udostępnianie rozwiązań, które przekształcają starą technologię w nowe narzędzia. Przywiązujemy dużą wagę do wdrażania zrównoważonych praktyk w nasze codzienne życie, a dzięki programowi Galaxy Upcycling at Home użytkownicy mogą przyłączyć się do naszych starań i wspólnie kształtować z nami bardziej zrównoważoną przyszłość.

– powiedział Sung-Koo Kim, Vice President of the Sustainability Management Office, Mobile Communications Business w Samsung Electronics

Polskie startupy szansą dla środowiska

Z okazji Dnia Ziemi warto wspomnieć o odpowiedzialnych społecznie inicjatywnych firmy Samsung prowadzonych w Polsce. Od 2019 roku działa Samsung Inkubator #dlaPlanety, do którego w szczególności zapraszane są startupy, odpowiadające na wyzwania określone w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Innymi słowy takie, które udowadniają, że pomysł na biznes może iść w parze z ratowaniem świata – poprawą jakości życia czy działaniami na rzecz środowiska. Ponadto od tego roku Samsung przystąpił do programu Climate Leadership. Tym samym równolegle rozpoczął ścieżkę rozwoju dla startupów, kół naukowych i organizacji studenckich, które mają pomysł na rozwiązania na rzecz neutralności klimatycznej i bazują na nowych technologiach.

Partnerem projektu Samsung Inkubator #dlaPlanety i zarazem inicjatorem programu Climate Leadership jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa – organizacja, realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP).

