Asus ZenFone 8 Mini pojawi się 12 maja

Już 12 maja zadebiutuje wielka nadzieja osób, które szukają mniejszego flagowca. Będzie to Asus ZenFone 8 Mini. Niewykluczone jednak, że pojawią się wtedy też inne telefony.

Obecnie fani niewielkich smartfonów mają wręcz komicznie mały wybór. Tradycyjnie mniejsze urządzenia robi Apple, w świecie Androida jednak do wyboru w zeszłym roku był właściwie tylko jeden Google Pixel i smartfony Sony. W tym roku we flagowym segmencie mamy Xperię 5 III, a w średnim Xperię 10 III. Pierwszy smartfon ma jednak przekątną 6,1 cala, a drugi 6 cali. To w 2021 znaczy niewielki. Psychologiczną barierę 6 cali już 12 maja pokona Asus ZenFone 8 Mini.

Tajwańczycy ogłosili, że tego dnia pojawi się ZenFone 8 i zachwalają jego dużą moc w połączeniu z niewielkim rozmiarem. Oczywiste zatem jest, że pojawi się wtedy Asus ZenFone 8 Mini. Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami będzie on miał Snapdragona 888, wyświetlacz 5,9 cala i nawet 16 GB RAM. Nie wiadomo ile tego dnia zadebiutuje smartfonów firmy z Republiki Chińskiej. Najpewniej zobaczymy też zwykłego Asusa ZenFone 8. Możliwe jednak, że będzie też składany smartfon. Pewny jednak jest tylko model Mini. Do debiutu dojdzie o 19:00 naszego czasu.

Źródło tekstu: asus, wł