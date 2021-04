Asus ZenFone 8 pojawia się w Geekbench

Coraz bliżej jest premiera kolejnej serii flagowców Asusa. Tym razem w bazie benchmarków Geekbench pojawił się Asus ZenFone 8.

Ostatnio informowaliśmy, że w bazie benchmarków Geekbench pojawił się nadchodzący model Asus ZenFone 8 Mini. Najmniejszy flagowiec jest wielką nadzieją wszystkich, którzy chcą niewielkiego flagowca z Androidem - ma mieć wyświetlacz 5,9 cala, nawet 16 GB RAM i oczywiście Snapdragona 888. Jest to bez wątpienia najbardziej medialny z nadchodzących telefonów Asusa, nie będzie on jednak jedyny. Teraz testy Geekbench przeszedł klasyczny przedstawiciel nadchodzącej serii ZenFone 8.

W teście 5.4.0 model zdobył 1124 punkty w teście jednego rdzenia i 3669 punktów w teście wielu rdzeni. Zgodnie z dotychczasowymi przeciekami w tym przypadku możemy się spodziewać wyświetlacza AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, Snapdragona 888, 8 GB RAM (chociaż najpewniej będą też inne wersje), głównego sensora aparatu Sony 64 Mpix i szybkiego ładowania 30 W. Zarówno klasyczny telefon, jak i wariant Mini osiągnęły bardzo podobne wyniki. Wygląda na to, że Asus naprawdę zamierza przyłożyć się do nowych ZenFone'ów. Do tej pory były one w cieniu serii ROG Phone.

Zobacz: Asus ZenFone 8 Mini z 16 GB RAM pojawia się w Geekbench

Zobacz: Asus ZenFone 7 i 7 Pro dostają Androida 11 poza Tajwanem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: nashville chatter classes, wł