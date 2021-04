Asus ZenFone 8 Mini z 16 GB RAM pojawia się w Geekbench

Tajwański Asus na poważnie zamierza zawalczyć z Sony w kategorii mniejszych flagowców. Nadchodzący ZenFone 8 Mini pojawił się właśnie w bazie benchmarków Geekbench.

Seria Sony Xperia Compact była zawsze zaadresowana do tych klientów, którzy poszukiwali niewielkiego flagowca z Androidem. Potem na chwilę ona, pojawił się za to Samsung Galaxy S10e. Teraz mamy serię Xperia 5, która jest co prawda mniejszym flagowcem, ale dla fanów małych urządzeń dalej jest ona zbyt duża. Oczywiście swoje mniejsze telefony wydaje Apple, jednak niektórzy użytkownicy są zdecydowani na flagowca z Androidem. Sony Xperia 5 III jest mniejsza od 5 II o... 1 milimetr. Urządzenie dalej ma wyświetlacz z przekątną 6,1 cala.

Tutaj na białym koniu pojawi się Asus. Jego ZenFone 8 Mini wreszcie uplasuje się poniżej psychologicznej bariery 6 cali. Nowy telefon ma mieć bowiem wyświetlacz OLED o przekątnej 5,9 cala, Snapdragona 888, główny sensor aparatu 64 Mpix i nawet 16 GB RAM. Możemy też spodziewać się odświeżania 120 Hz oraz szybkiego ładowania 30 W. W teście Geekbench 5.3.2 nowy smartfon z Republiki Chińskiej zdobył 1121 w teście jednego rdzenia oraz 3662 w teście wielu rdzeni.

Zobacz: Asus ZenFone 7 i 7 Pro dostają Androida 11 poza Tajwanem

Zobacz: Sony Xperia 5 II - najlepsza Xperia na rynku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: nashville chatter classes, wł