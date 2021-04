Galaxy A22 5G coraz bliżej – to będzie ten najtańszy smartfon 5G Samsunga

Samsung nie odpuszcza walki o rynek budżetowych smartfonów 5G, w czym ma pomóc zapowiadany już wcześniej Galaxy A22. Znamy już wygląd tego modelu.

Pierwsze informacje o planach powstania Galaxy A22 5G pojawiły się już w grudniu 2020 roku, jednak od tego czasu niewiele się zmieniło. Teraz jednak dzięki OnLeaks i Voice poznaliśmy wygląd zapowiadanego budżetowego modelu Samsunga.

Opublikowane rendery zdradzają, że z przodu smartfon będzie wyglądał bardzo podobnie do Galaxy A32 5G – ramki wokół ekranu są niemal identyczne, takie samo jest też wycięcie w kształcie litery V na aparat selfie. Wyświetlacz ma mieć przekątną 6,5 cala i można bez ryzyka błędu założyć, że będzie to HD+, jak w A32 5G.

Inny jest za to tył, co odróżnia Galaxy A22 5G nie tylko od A32 5G, ale także wyższych modeli z serii, jak A52, gdzie producent w specyficzny sposób umieścił wyspę aparatów. Tym razem otrzymamy standardowy, kuchenkowy układ zbliżony do kwadratu, gdzie znalazło się miejsce na trzy obiektywy oraz doświetlenie LED. Główny aparat ma mieć rozdzielczość 48 Mpix, a towarzyszyć mu będzie szerokokątny 8 Mpix.

Według najnowszych doniesień wymiary Galaxy A22 5G to 167,2 x 76,4 x 8,7 mm (9,7 mm przy aparacie). Na obudowie znalazło się miejsce na wyjście audio jack 3,5 mm.

Bardziej szczegółowa specyfikacja Galaxy A22 5G nie jest jeszcze znana, ale tutaj producent ma niewielkie pole do manewrów. Sercem telefonu może być MediaTek Dimensity 720, tak jak w Galaxy A32 5G, inna opcja to Dimensity 700 lub też Snapdragon 480, czyli odpowiedź Qualcomma na tanie układy MediaTeka.

