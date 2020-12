Samsung Galaxy A22 może okazać się najtańszym telefonem 5G

Starania producentów, by wprowadzić na rynek tanie telefony z 5G, owocują coraz bardziej przystępnymi cenowo modelami, w czym przodują zwłaszcza chińskie marki. Koreański Samsung nie zamierza jednak odpuszczać i szykuje bardzo tani smartfon 5G - Galaxy A22.

Samsung dodaje obsługę standardu 5G nie tylko w swoich flagowych modelach, ale także w tych ze średniej półki. Przewidywania analityków rynkowych mówią od dawna, że sukces na rynku telefonów 5G związany jest z wprowadzeniem modeli „dla każdego”. Z tą myślą Samsung wprowadził już solidne średniaki Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G oraz Galaxy A42 5G. Na tym jednak nie koniec, bo w nadchodzącym roku koreańska firma chce zaprezentować smartfon Galaxy A32 5G, a także, jak wynika z najnowszych doniesień z Korei, Galaxy A22 5G.

Już sama numeracja modelu Galaxy A22 5G wskazuje na to, że będzie to telefon budżetowy, a jego cena powinna niewiele różnić się od Galaxy A21, dostępnego w Polsce za około 765 zł. Doniesienia na temat Galaxy A22 5G mówią jednak o Indiach oraz innych rynkach tego regionu – to tam urządzenie będzie miało swoją premierę w pierwszej kolejności. Ma to nastąpić w drugiej połowie roku, a zakładana przez Samsunga cena ma zmieścić się w limicie do 200 000 wonów, czyli 670 zł.

Samsung Galaxy A22 5G ma być produkowany w modelu JDM (ang. Joint Development Manufacturer), co oznacza, że przeważająca część procesu produkcyjnego od projektowania począwszy, zostanie zlecona firmie trzeciej (np. może to być jeden z chińskich producentów), Samsung zachowa jednak kontrolę nad powstawaniem urządzenia, dokona wyboru specyfikacji i samodzielnie opracuje oprogramowanie.

Te działania mają na celu obniżenie ceny, ale wymagać to będzie także sięgnięcia po układ MediaTeka, a nie wykorzystanie droższego układu Exynos Samsunga. Dlatego też sercem Galaxy A22 5G ma być Dimensity 700, jeden z najtańszych SoC MediaTeka z 5G. Stworzenie tego modelu pozwoli Samsungowi bezpośrednio konkurować na rynku 5G z OPPO, Realme, Vivo i Xiaomi.

