iQOO U3: budżetowy smartfon 5G z gamingowym zacięciem

W Polsce firma Vivo zaczyna być już coraz bardziej zauważalna, jednak nie pokazała jeszcze najciekawszego – swojej submarki iQOO. Ta gamingowa seria smartfonów zwiększa swoją popularność w Azji, prezentując kolejne, ciekawe smartfony. Takie jak najnowszy, przystępny cenowo iQOO U3.

iQOO U3 to przedstawiciel budżetowej linii producenta z co najmniej jednym mocnym atutem – obsługą sieci 5G. W Chinach urządzenie dostępne będzie od kwoty niewiele większej niż, w przeliczeniu, 800 zł. Co iQOO proponuje za taką kwotę?

iQOO U3: budżetowe 5G

Smartfon iQOO U3 wyposażony został w ekran IPS o przekątnej 6,58 cala, rozdzielczości Full HD+ ( 1080 x 2408 ) i proporcjach 20:9. Atutami wyświetlacza okazać się może wyższe odświeżanie 90 Hz, czułość dotyku 180 Hz oraz wsparcie dla HDR10.

W górnym, ekranowym wycięciu znajduje się aparat do selfie 8 Mpix, natomiast tylną sekcję fotograficzną tworzy podwójny układ aparatów: główny ma 48 Mpix (f/1,79) i towarzyszy mu czujnik głębi 2 Mpix. Wśród fotograficznych funkcji urządzenia znalazła się stabilizacja elektroniczna EIS, tryb nocny, nagrywanie wideo 4K i time-lapse.

Najciekawsze są jednak główne komponenty iQOO U3. Smartfon napędzany jest przez układ Mediateka – Dimensity 800U. To dość interesująca jednostka, która łączy przystępną ceną z ciekawymi parametrami. Jest to układ złożony z dwóch rdzeni Cortex-A76 o taktowaniu 2,4 GHz i sześciu Cortex-A55 2 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Mali-G57 MC3. W modelu iQOO U3 dodano do tego 6 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2.

Wykorzystanie układu Dimensity 800U daje też niezłe możliwości 5G – wbudowany modem pozwala na obsługę 5G w standardzie Dual SIM (5G + 5G). Działa w częstotliwościach do 6 GHz w standardach SA i NSA, zapewniając podwójną agregację 5G (2CC 5G-CA), umożliwia także skorzystanie z podwójnej funkcji VoNR (Voice over New Radio).

W specyfikacji iQOO U3 znalazło się ponadto Wi-Fi 5 ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB C, boczny czytnik linii papilarnych, wyjście audio jack 3,5 mm, zabrakło jednak dodatkowego rozszerzenia pamięci.

Telefon iQOO U3 wchodzi na rynek chiński w wersji 6 GB i 8 GB RAM. Tańszy wariant kosztuje 1498 juanów (838 zł), droższy 1698 juanów (950 zł). Urządzenie zapewne wejdzie także do Indii, jednak w naszej części świata pozostanie tylko ciekawostką.

