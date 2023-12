Samsung da Ci 500 zł. Zobacz, co musisz zrobić

Samsung ponownie rozdaje pieniądze osobom, które zdecydują się na zakup najnowszych smartwatchy Koreańczyków. Tym razem trzeba jednak uważać, by kupić zegarek we właściwym sklepie.

Po koniec lipca 2023 roku Samsung zaprezentował swoje najnowsze zegarki, czyli modele Galaxy Watch6 i Galaxy Watch6 Classic. W tym drugim wrócił fizyczny obrotowy pierścień wokół ekranu, czyli jedna z najlepszych rzeczy, która wyróżnia smartwatche z Korei Południowej od konkurentów. Jest też kilka zmian, które w przypadku modelu Classic opisaliśmy w naszej recenzji (link poniżej).

Kup zegarek, odzyskaj 500 zł

Samsung ruszył z kolejną edycją promocji cashback, dotyczącej zegarków z serii Galaxy Watch6. Kupując któryś z nich w dniach od 11 do 24 grudnia 2023 roku, można odzyskać 500 zł. Jest jednak kilka warunków do spełnienia, a zacząć trzeba od kupienia zegarka u właściwego sprzedawcy. W promocji biorą udział tylko operatorzy sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Gdy już dokonamy zakupu smartwatcha Galaxy Watch6 lub Galaxy Watch6 Classic, należy zgłosić się do promocji poprzez wypełnienie do końca tego roku formularza rejestracyjnego. Linki do formularza można znaleźć pod tym adresem. W formularzu trzeba dołączyć:

dowód zakupu zegarka,

zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym,

zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot powinniśmy otrzymać w ciągu 14 dni kalendarzowych.

W czasie trwania promocji, jeden uczestnik może otrzymać w maksymalnie dwa zwroty – jeden za zakup zegarka Samsung Galaxy Watch6 oraz jeden za zakup zegarka Samsung Galaxy Watch6 Classic. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

