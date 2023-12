Huawei Watch GT 4 w nowej promocji. Za darmo słuchawki

Huawei ma kolejną ofertę na święta. Do tych wcześniejszych dodał jeden ze swoich najciekawszych smart zegarków – Huawei Watch GT 4.

Kilka dni temu Huawei ogłosił świąteczną promocję, w której można taniej upolować wybrane produkty marki, w tym popularne smart zegarki. Od dziś do tej listy dołącza Huawei Watch GT 4, dostępny z bonusem w prezencie, a także w nowych zestawach.

Zobacz: Huawei tnie ceny na święta. Zniżki nawet o kilkaset złotych

Huawei Watch GT 4 w promocji

Od 11 grudnia przy zakupie dowolnej wersji smartwatcha z serii Huawei Watch GT 4 kupujący otrzymają douszne słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 o wartości to 199 zł (w prezencie lub za 1 zł). Warto się pospieszyć, bo promocja potrwa tylko do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Można z niej skorzystać w oficjalnym sklepie marki Huawei.pl oraz u wybranych partnerów firmy: w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom i Komputronik.

Seria smartwatchy Huawei Watch GT 4 to aż 7 wersji do wyboru, w tym 4 z większą kopertą w rozmiarze 46 mm oraz 3 wersje z mniejszą, o średnicy 41 mm. Zegarki różnią się nie tylko wielkością, lecz także wyglądem koperty oraz rodzajem i kolorem pasków lub bransolet.

Teraz Huawei.pl przygotował jeszcze kolejne dwa specjalne świąteczne zestawy: męski Huawei Watch GT 4 46 mm Active Christmas Edition z dodatkowym zielonym paskiem w zestawie za 1189 zł oraz damski Huawei Watch GT 4 41 mm Elegant Christmas Edition z dodatkowym różowym paskiem w zestawie za 1489 zł.

Do obu wersji zakupionych do 24 grudnia dodawane są w prezencie słuchawki FreeBuds SE 2. Świąteczne edycje Huawei Watch GT 4 dostępne są wyłącznie na Huawei.pl, do 2 stycznia 2024 roku.

W promocjach są też dostępne inne zegarki producenta: Huawei Watch GT 3 Pro, Huawei Watch GT 3, Huawei Watch 4 Pro, Huawei Watch Fit SE czy opaskę Huawei Watch Fit 2 Active.

Zobacz: Huawei Eyewear 2 już w Polsce. To smart okulary do muzyki i rozmów

Zobacz: Huawei Watch GT 4 Elite: test najlepszego zegarka z serii GT

