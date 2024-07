Samsung potwierdza: Galaxy Tab S10 jeszcze w tym roku

Prawie rok temu, w lipcu 2023 roku, Samsung zaprezentował swoje nowe tablety z serii Galaxy Tab S9. Towarzyszyły one nowym składakom i zegarkom. W tym roku wśród pokazanym w Paryżu nowych produktów Koreańczyków tabletów nie było. Te zadebiutują trochę później, co potwierdził przedstawiciel Samsunga w rozmowie z portalem Android Authority.

10 lipca 2024 roku w Paryżu odbyło się wydarzenie Galaxy Unpacked 2024, podczas którego Samsung zaprezentował nowe produkty. Były wśród nich:

Jak widać na powyższej liście, Samsung nie przywiózł do stolicy Francji nowych tabletów, które zastąpiłyby zaprezentowane podczas analogicznego wydarzenia rok temu urządzenia z serii Galaxy Tab S9. Dotychczasowe doniesienia sugerowały, że seria Galaxy Tab S10 może zadebiutować dopiero na początku przyszłego roku. Jeśli taki rozwój wypadków komuś z Was się nie podoba, to spieszymy z informacją prosto od Samsunga.

Serwis Android Authority rozmawiał z przedstawicielem oddziału Samsunga z RPA. Z jego słów wynika, ze koreański producent pracuje nad nowymi tabletami z serii Galaxy Tab S10, a ich premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. To doskonała wiadomość dla osób poszukujących nowoczesnego tabletu z systemem Android, które nie będą musiały czekać aż do premiery serii Galaxy S25, planowanej na styczeń 2025 roku.

Czy zatem nowe tablety Samsunga ujrzą światło dzienne razem z nadchodzącym smartfonem Galaxy S24 FE? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jedno jest pewne – premiera nowych tabletów zbliża się wielkimi krokami, co powinno ucieszyć miłośników zaawansowanych technologii oraz fanów produktów Samsunga.

Czego możemy się spodziewać?

Tradycyjnie, nowe tablety Samsunga wyposażone są w ekrany OLED, rysiki S Pen oraz najnowsze Snapdragony. Jednak według ostatnich przecieków, model Galaxy Tab S10 Ultra może być napędzany przez flagowy chipset MediaTeka – Dimensity 9300. Inne źródła wskazują, że Koreańczycy zastanawiają się, czy użyć Snapdragona 8 Gen 4, czy może raczej układu Snapdragon X Elite. Każdy z nich zapewni urządzeniu bardzo wysoką wydajność, w zupełności wystarczającą dla tego typu konstrukcji.

Oczekuje się, że nowe urządzenia będą oferować różnorodne funkcje oparte na sztucznej inteligencji Galaxy AI. Szczególnie interesujące jest rozwiązanie Drawing Assist, które umożliwia rysowanie za pomocą rysika S Pen, a następnie przekształcanie szkiców w dzieła sztuki dzięki.

