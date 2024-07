Samsung prezentuje nowe możliwości Galaxy AI. Skorzysta 200 mln urządzeń

Podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2024, które 10 lipca odbyło się w Paryżu, Samsung zaprezentował nowe możliwości sztucznej inteligencji. Koreańczycy zapowiedzieli, że funkcje Galaxy AI trafią w tym roku na pokład 200 milionów urządzeń.

Dwa tygodnie przed ceremonią otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich Paris 2024, Samsung zaprezentował najnowsze wydanie funkcji Galaxy AI. Stanowiły one główny punkt wydarzenia Galaxy Unpacked 2024, podczas którego koreański producent zaprezentował takie nowości sprzętowe, jak składane smartfony Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6, obrączka Galaxy Ring, zegarki Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra oraz słuchawki Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro.

Przed globalnymi mediami, partnerami i fanami, Samsung zaprezentował, jak najnowsze produkty Galaxy umożliwią użytkownikom jeszcze lepsze monitorowanie zdrowia, zwiększenie produktywności i odblokowanie nowych poziomów komunikacji. To wszystko będzie możliwe między innymi dzięki ulepszonym funkcjom Galaxy AI, które zadebiutują na rynku wraz z najnowszymi produktami koreańskiego koncernu, a potem trafią również na nieco starsze urządzenia. Inteligentne funkcje mają w tym roku trafić na pokład nawet 200 milionów urządzeń Samsung Galaxy.

Ponieważ innowacje poprawiające jakość życia powinny być dostępne dla wszystkich, oddajemy Galaxy AI w ręce większej liczby ludzi na całym świecie. Galaxy AI będzie dostępna w tym roku na 200 milionach urządzeń Galaxy. Dzisiaj z radością ogłaszam, że budujemy ekosystem Galaxy AI w sposób, w jaki może to zrobić tylko Samsung. Proaktywnie współpracujemy z liderami branży w celu opracowania i wdrożenia bezpiecznej i inkluzywnej technologii sztucznej inteligencji.

– powiedział TM Roh, prezes i szef działu Mobile eXperience w Samsung Electronics

Sztuczna inteligencja podnosi produktywność na kolejny poziom w Galaxy Z Fold6. Uczestnicy paryskiego wydarzenia Samsunga byli pod wrażeniem funkcji Circle to Search, stworzonej we współpracy z Googlem, która tłumaczyła menu w obcym języku za pomocą prostego gestu. Composer upraszcza pisanie e-maili, tworząc szkice na podstawie wskazówek. Natomiast Sketch to image analizuje rysunki użytkownika i generuje obrazy w różnych stylach na ich podstawie.

Kreatywność i indywidualność osiągnęły nowy poziom dzięki FlexWindow. Użytkownicy mogą wyrażać siebie poprzez personalizowane tapety generowane przez sztuczną inteligencję oraz etui FlipSuit (dla Galaxy Z Flip6), które współpracuje z telefonem, zapewniając dodatkową dawkę zabawy. Z kolei dzięki funkcji Interpreter na Galaxy Z Flip6 użytkownicy mogą komunikować się w różnych językach, wykorzystując główny i zewnętrzny ekran do tłumaczenia rozmów na żywo.

Na wydarzeniu zadebiutowały także nowe słuchawki Samsunga. Zastosowana w nich sztuczna inteligencja rozpoznaje otoczenie użytkowników i aktywnie reguluje poziomy hałasu, tworząc dźwięk studyjnej jakości. Funkcje Galaxy AI napędzają również niedostępną w Polsce obrączkę Galaxy Ring, a także nowe zegarki Samsunga. W tych przypadkach ich zadaniem jest między innymi pomóc użytkownikom w lepszym dbaniu o swoje zdrowie.

