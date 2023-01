Samsung Galaxy S23 z takim etui będzie jak prawdziwy pancerniak

Smartfony Samsung Galaxy S23 będą nie tylko zachęcać wyśrubowaną specyfikacją wewnętrzną, ale także wysoką odpornością. Wytrzymałość nowych flagowców wzmocnią dodatkowo nowe, pancerne etui, które przygotował producent.

O samsungach z serii Galaxy S23 wiadomo już niemal wszystko – od tygodni krążą przecieki na temat ich wyglądu, wydajności czy konfiguracji aparatów.

Inna kwestia to wytrzymałość na warunki zewnętrzne. Wydając 5 czy 6 tysięcy na smartfon, użytkownicy mogą się obawiać, że takie cacko łatwe się uszkodzi, a koszty naprawy mogą iść w kolejne tysiące złotych. Samsung zrobił jednak wiele, by zminimalizować ten problem.

Seria Galaxy S23 zapewni pyło- i wodoszczelność na wysokim poziomie IP68, co już jest standardem we flagowcach. Jak też wiemy z kolejnych doniesień, nowe model otrzymają szkło Gorilla Glass Victus 2 firmy Corning, jako pierwsze na rynku. To zapewni im wytrzymałość na upadki na beton (i inne porowate powierzchnie o ziarnistości 80) z wysokości 1 metra, w warunkach, w których ekrany innych producentów pękają już przy upadku z 0,5 metra. Z kolei w przypadku gładszych powierzchni (ziarnistość 180) szkło ma wytrzymać upadek nawet z 2 metrów. Znacząco zwiększyła się też odporność Gorilla Glass Victus 2 na zarysowania.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 wygra nawet z betonem. Przynajmniej oficjalnie

Takie parametry wytrzymałościowe już robią wrażenie, a dodatkowo można je zwiększyć, ukrywając smartfony w etui. Na Twitterze pojawiły się rendery przedstawiające opracowane przez Samsunga etui o nazwie Rugged Gadget Case with Stand. Akcesorium ma być dostępne dla Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra.

Jak widać, pancerzyki zapewnią dodatkową ochronę na rogach i brzegach, osłonią też obiektywy aparatów. Uwagę zwraca też duży uchwyt na linkę na rogu, a dodatkowym elementem jest wysuwana nóżka, która pozwoli ustawić telefon do łatwiejszego oglądania treści na ekranie. Jak wynika z renderów, tę część będzie można zdemontować, by osadzić tam inny element (często są to np. zaczepy na pasek).

Nie wiadomo, jak pancerne etui Samsunga wyglądają z przodu, ale jeżeli producent przyłożył się do swojej pracy, to całość może zapewnić jeszcze większa wytrzymałość na upadki. W takim pancerzu szklane flagowce Galaxy S23 będą pod wieloma względami konkurowały ze smartfonami rugged, których producenci chwalą się nierzadko wyższymi normami wytrzymałości (IP69, MIL-STD-810), ale w praktyce ekrany urządzeń potrafią uszkodzić się po upadku z jednego metra na beton.

Oczywiście podobne etui produkują też inni producenci, ale dobrze, że Samsung od razu pomyślał o dodatkowej ochronie dla swoich flagowców.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 odsłania karty. Podstawowy model z dużą wadą

Zobacz: Samsung Galaxy S23 – znamy europejskie ceny. Będzie bardzo drogo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Twitter

Źródło tekstu: SamMobile