Galaxy S23 na zdjęciach prasowych. Tak wyglądają nowe kolory Samsunga

Do premiery smartfonów z serii Galaxy S23 coraz bliżej, wiec w Internecie pojawia się coraz więcej informacji na temat tych urządzeń. Możemy na przykład przyjrzeć się nowym kolorom nadchodzących smartfonów Samsunga.

Wczoraj zobaczyliśmy zdjęcia prasowe Samsunga Galaxy S23, a dzisiaj do zestawu dołączyły oficjalne rendery modeli Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Dzięki tym grafikom wiemy nieco więcej na temat nadchodzących flagowców Koreańczyków.

Nowe kolory Samsunga

Ujawnione rendery pokazują nowe kolory smartfonów z serii Samsung Galaxy S23. Z najnowszych doniesień wynika, że wszystkie trzy modele będą miały te same opcje do wyboru. Te kolory to Cotton Flowe (kremowy), Misty Lilac (różowy), Botanic Green (zielony) oraz Phantom Black (czarny). Wszystkie wersje kolorystyczne można zobaczyć poniżej dla Galaxy S23 i Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Ultra

Co jeszcze pokazują renedy?

Najnowsze grafiki prezentujące tegoroczne flagowe smartfony Samsunga pokazują, a w zasadzie potwierdzają kilka szczegółów na temat ich zewnętrznej konstrukcji. Przede wszystkim po raz kolejny na nich widać, że znane z Samsunga Galaxy S22 Ultra rozwiązanie w postaci braku jednej dużej "wyspy" fotograficznej z tyłu na rzecz kilku mniejszych zostało przeniesione do pozostałych modeli. I na tym w zasadzie zmiany w ich wyglądzie zewnętrznym się kończą.

Smartfony Galaxy S23 i Galaxy S23+ zaoferują swoim użytkownikom płaski wyświetlacz oraz duże zaokrąglenia na rogach. Tymczasem Galaxy S23 Ultra będzie miał kształt kanciastego prostokąta (patrząc z przodu lub z tyłu), a zaokrąglone będą boczne krawędzie. Również ekran, jak w poprzednikach, będzie zakrzywiony na bokach. A we wnętrzu obudowy, od dołu, będzie się chować rysik S Pen.

Galaxy Unpacked 2023

Nowe flagowe smartfony Samsunga zostaną oficjalnie zaprezentowane 1 lutego 2023 roku podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Odbędzie się ono w San Francisco (USA) o godzinie 19:00 polskiego czasu. Transmisję będzie można obejrzeć na stronie Samsung.com oraz na kanale producenta na YouTube.

