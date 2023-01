Samsung Galaxy S23 Ultra: drobna zmiana poprawi ergonomię modelu

Pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzącego Samsunga Galaxy S23 Ultra. Dzięki nim poznaliśmy kolejne różnice między nowym urządzeniem i jego poprzednikiem, Galaxy S22 Ulta.

Samsung Galaxy S23 Ultra będzie nowym topowym smartfonem koreańskiego producenta, który nie przyniesie na zewnątrz istotnych różnic w porównaniu z ubiegłorocznym modelem Galaxy S22 Ultra. Najnowszy przeciek pokazuje jedną z największych różnic w nowym flagowcu, którym będą większe rozmiary obiektywów tylnych aparatów fotograficznych, co z kolei sugeruje większe rozmiary samych aparatów, w szczególności głównej jednostki.

Główny aparat w Galaxy S23 Ultra

Zdjęcie poniżej przedstawia różnice w etui na smartfony Galaxy S22 Ultra i Galaxy S23 Ultra. Właśnie z niego wynika, że fotograficzny zestaw w przyszłej "Galaktyce" urośnie. Jest to w sumie zgodne z wcześniejszymi doniesieniami, według których Samsung Galaxy S23 Ultra trafi na rynek z głównym aparatem fotograficznym o rozdzielczości 200 Mpix.

Podobno ma się w nim znaleźć tajemniczy czujnik Isocell HP2 o rozmiarze 1/3 cala z pikselami o wielkości 0,6 μm. W zestawie ma się znaleźć obiektyw z przysłoną f/1.7. Dla porównania, główny aparat fotograficzny w Galaxy S22 Ultra ma matrycę 108 Mpix o rozmiarze 1/1.33 cala z pikselami 0,8μm oraz obiektyw z przysłoną f/1.8. Matryca w Galaxy S23 Ultra będzie zatem czymś pośrednim między modelem Isocell HP1 (piksele 0,64 μm) i Isocell HPx (piksele 0,56 μm).

Jak będzie naprawdę z głównym aparatem w Galaxy S23 Ultra, dowiemy się po premierze.

Mała zmiana, a poprawia ergonomię

Z grafiki zamieszczonej powyżej wynika również jeszcze jedna zmiana w nadchodzącym smartfonie Samsunga. Będą to nieco przesunięte przyciski na boku urządzenia. W Galaxy S23 Ultra mają być one umieszczone nieco niżej niż w Galaxy S22 Ultra, co może bardzo pozytywnie wpłynąć na ergonomię urządzenia. Łatwiej będzie dosięgnąć do tych przycisków, co w szczególności docenią osoby o nieco krótszych palcach.

Premiera już za 22 dni

Zgodnie z najbardziej aktualnymi, choć wciąż nieoficjalnymi informacjami, premiera smartfonów Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra odbędzie się 1 lutego 2023 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu nowe urządzenia powinny trafić na światowe rynki, w tym również do Polski.

