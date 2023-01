Samsung Galaxy S23 – co najmniej 256 GB pamięci i nowe kolory

Samsung w przyszłym miesiącu oficjalnie zaprezentuje nowe flagowe smartfony z serii Galaxy S23. Dzięki najnowszym przeciekom wiemy, ile będzie w nich pamięci. Poznaliśmy też nowe kolory topowego modelu.

Zgodnie z najbardziej aktualnymi informacjami, już 1 lutego 2023 roku powinna się odbyć premiera smartfonów Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ oraz Samsung Galaxy S23 Ultra. Urządzenia te będą wizualnie podobne do ubiegłorocznych modeli, czyli Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra. Główną różnicą ma być to, że tylne aparaty fotograficzne w Galaxy S23 i Galaxy S23 będą nawiązywać do tego, co znamy z S22 Ultra – zamiast jednej dużej "wyspy" fotograficznej, dostaniemy pojedyncze obiektywy wystające ponad otaczającą je powierzchnię.

Pamięć w Galaxy S23

Najnowsze informacje opublikowane na Twitterze przez znanych "lekerów" (ich wiadomości w dużej części się później sprawdzają) dotyczą konfiguracji pamięci w nadchodzących urządzeniach. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że flagowe smartfony Samsunga zaoferują swoim użytkownikom pamięć RAM typu LPDDR5X. Nie będzie jej jednak bardzo dużo w porównaniu z flagowcami innych marek (oprócz Apple'a).

Samsungi Galaxy S23 i Galaxy S23+ otrzymają 8 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci masowej. Nie wiemy jeszcze, czy ta ostatnia będzie typu UFS 4.0, ale mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Na wybrane rynki mają trafić warianty wyposażone w 128 GB przestrzeni na dane.

Topowy Samsung Galaxy S23 Ultra w podstawowej wersji zaoferuje 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Jeśli nieco dopłacimy, kupimy ten smartfon w konfiguracjach 12/256 GB, 12/512 GB lub 12 GB/1 TB. Jeden z "lekerów" uważa, że najpopularniejsze na rynku będą warianty 8/256 GB w przypadku Galaxy S23/S23+ oraz 12/256 GB w przypadku Galaxy S23 Ultra. To się okaże za kilka miesięcy.

Galaxy S23 Ultra w nowych kolorach

Samsung Galaxy S23 Ultra ma być dostępny w nowych wersjach kolorystycznych: Grey (szarej), Light Blue (jasnoniebieskiej), Light Green (jasnozielonej) oraz Red (czerwonej). Kolory te mają uzupełnić podstawową paletę, złożoną z opcji beżowej, czarnej, zielonej i jasnoróżowej.

Wszystkie powyższe informacje są nieoficjalne, więc należy je traktować jako możliwość, a nie pewnik. Jak to wszystko będzie wyglądać w rzeczywistości, powinniśmy się dowiedzieć już na początku przyszłego miesiąca.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ice Universe / Twitter, Ross Young / Twitter