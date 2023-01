Wpadka Samsunga. Powiedzieli o jedno słowo za dużo

Samsung przez przypadek ujawnił datę premiery smartfonów Samsung Galaxy S23. Urządzenia zadebiutują szybciej, niż myśleliśmy.

Premiera smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S23 zbliża się wielkimi krokami. To żadna tajemnica. Dokładna data debiutu urządzeń była jednak utrzymywana w sekrecie... aż do teraz.

Samsung Galaxy S23 - premiera już 1 lutego

Kolumbijski oddział firmy zaliczył małą wpadkę i zdradził, że urządzenia zobaczymy 1 lutego 2023. Sekret wydał się, kiedy na stronie kolumbijskiego oddziału firmy pojawił się baner reklamujący nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked. Na grafice oprócz daty pojawiła się charakterystyczna grafika, przedstawiająca trzy obiektywy w układzie znanym z serii Galaxy S.

To nie pierwszy raz, kiedy 1 lutego pojawia się jako prawdopodobna data debiutu nadchodzącej serii Galaxy S23. Już wcześniej termin taki został wskazany przez Ice universe, użytkownika Twittera, który wielokrotnie ujawniał sekrety koreańskiego producenta na długo przed ich ogłoszeniem.

Podczas stosunkowo wczesnego Galaxy Unpacked (zazwyczaj na nowe flagowce Koreańczyków trzeba czekać do połowy lutego) zobaczymy trzy urządzenia: Samsunga Galaxy S23, S23 Plus oraz S23 Ultra. Wszystkie dotychczasowe przecieki sugerują, że przyniosą one raczej ewolucję niż prawdziwą rewolucję. Z pewnością jednak w ciągu najbliższych dni i tygodni poznamy na temat nowych flagowców więcej szczegółów.

