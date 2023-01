Infinix tnie ceny. Dwa smartfony kupisz nawet o 200 zł taniej

Infinix przecenia dwa kolejne smartfony. Tym razem możemy zaoszczędzić 200 zł przy zakupie modelu Note 12 2023, tańszy jest też Infinix Smart 6 HD.

Infinix Note 12 2023

Pierwsze z urządzeń, które w promocji możemy kupić w nższej cenie, to smartfon Infinix Note 12 2023, który niedawno debiutował na polskim rynku. Sprzęt ten napędzany jest układem MediaTek Helio G99, który chłodzony jest 10-warstwowym systemem opartym na graficie. SoC współpracuje z 8 GB RAM-u (możliwość rozszerzenia do 13 GB) oraz 128 GB pamięci masowej (rozszerzalnej do 2 TB za pomocą kart microSD).

Z przodu znalazł się 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+, na wyposażeniu są też trzy aparaty fotograficzny, na czele z główną jednostką o rozdzielczości 50 Mpix. Cechą charakterystyczną smartfonów Infinix jest przednia lampa błyskowa, która przyda się podczas robienia autoportretów. Możemy tu też liczyć na smukłą konstrukcję (7,8 mm grubości, nie licząc oczywiście "wyspy" fotograficznej) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 33 W.

Infinix Smart 6 HD

Promocja obejmuje też smartfon Infinix Smart 6 HD. Urządzenie to zostało wyposażone w 6,6-calowy wyświetlacz HD+ oraz aparaty fotograficzne o rozdzielczości 8 Mpix (z tyłu) i 5 Mpix (z przodu), oba z lampą błyskową LED. Za płynne działanie interfejsu systemowego oraz zainstalowanych na pokładzie aplikacji i gier odpowiada MediaTek Helio A22, wspierany przez 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej. Całość jest zasilana baterią o pojemności 5000 mAh.

Dostępność i cena

Promocja na smartfony Infinix obowiązuje do 20 stycznia 2023 roku u partnerów handlowych marki: InfinixStore.Eu, Media Expert, RTV Euro AGD i Media Markt. W ramach oferty Infinix Note 12 2023 8/128 GB kosztuje 999 zł (taniej o 200 zł), natomiast za model Infinix Smart 6 HD 2/32 GB trzeba zapłacić 399 zł (taniej o 50 zł).

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix