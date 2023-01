Infinix wprowadza do Polski trzy tanie smartfony z serii Hot 20

Na polskim rynku debiutują trzy nowe smartfony firmy Infinix. Modele Hot 20 NFC, HOT 20 5G oraz HOT 20i łączy niska cena oraz przednia lampa błyskowa. Ta ostatnia jest cechą charakterystyczną telefonów tej marki.

Najnowsze smartfony firmy Infinix z serii HOT 20 zostały wyposażone w podzespoły, których wydajność powinna pozwolić na wygodne korzystanie z multimediów. Wszystkie trzy urządzenia są zasilane akumulatorami o pojemności 5000 mAh z technologią Maraton Energii, pozwalającą na pracę baterii dłuższą o 25% w trybie awaryjnym. To dodatkowe 2 godziny połączeń przy 5% naładowania.

Infinix HOT 20 5G trafił do naszego kraju w konfiguracji 4/128 GB z opcją rozszerzenia RAM-u do 7 GB, a Infinix Hot 20 NFC w wersji 6/128 GB z możliwością poszerzenia RAM-u o dodatkowe 5 GB. Dzięki karcie microSD można zwiększyć przestrzeń na dane nawet do 1 TB.

HOT 20 5G ma duży wyświetlacz i główny aparat z tyłu o rozdzielczości 50 Mpix z podwójną lampą błyskową. Za jego płynne działanie odpowiada procesor MediaTek Dimensity 810. HOT 20 NFC wyposażono w układ MediaTek Helio G85 i 6,82-calowy wyświetlacz, a także aparat 50 Mpix z tyłu z poczwórną lampą błyskową. Oba modele mają moduł NFC oraz przednią lampę błyskową.

Kup teraz - zapłać później październik 2022 204 g, 8.9 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix 6.58" - IPS LCD (1080 x 2408 px, 401 ppi) MediaTek MT6833P Dimensity 810, 2,40 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Ostatni z nowych smartfonów to Infinix Hot 20i. Został on wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz z maksymalną jasnością 500 nitów i trybem ochrony wzroku przed niebieskim światłem. Dostępny jest w konfiguracji 4/64 GB, z możliwością rozszerzenia RAM-u do 7 GB. Za jego płynne działanie odpowiada MediaTek Helio G25.

Dostępność i cena

Nowe smartfony firmy Infinix są (lub będą) dostępne w autoryzowanym sklepie marki na infinixstore.eu oraz partnerów handlowych producenta. Hot 20 NFC dostępny jest w kolorach Sonic Black, Legend White, Tempo Blue i Fantasy Purple, a jego sugerowana cena to 999 zł. Infinix HOT 20 5G ma obudowę w kolorach Racing Black, Space Blue oraz Blaster Green i kosztuje 849 zł. Na model HOT 20i w kolorze Wilderness Black, Energy Green lub Luna Blue trzeba wydać 599 zł.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix