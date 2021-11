Promocja Samsung: kup Galaxy S21 5G lub Galaxy S20 FE 5G i odzyskaj 600 zł

Samsung przygotował kolejną promocję typu cashback, która w listopadzie dotyczy smartfonów Galaxy S21 5G oraz Galaxy S20 FE 5G. Odzyskać można 600 zł w formie przelewu na konto.

Najmniejszy z zaprezentowanej w styczniu 2021 roku flagowej serii smartfonów firmy Samsung oraz najbardziej gorący – według Czytelników i redakcji TELEPOLIS.PL – smartfon 2020 roku są tematem najnowszej promocji cashback koreańskiego producenta. Kupując teraz któreś z tych urządzeń, odzyskać można 600 zł przelewem na konto bankowe.

Jak skorzystać z promocji?

Promocja Samsung Cashback w najnowszej odsłonie dotyczy smartfonów Galaxy S21 5G i Galaxy S20 FE 5G zakupionych w okresie od 1 do 21 listopada 2021 roku u partnerów handlowych producenta. Ich listę zawiera regulamin. Nowe urządzenie należy aktywować do 24 listopada tego roku poprzez uruchomienie go z polską kartą SIM i dostępem do Internetu.

Kolejnym krokiem powinno być wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po zalogowaniu się w aplikacji Samsung Members na kupionym smartfonie. Termin na ten krok kończy się 27 listopada. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu urządzenia. Wypłata 600 zł zwrotu nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia poprawności zgłoszenia przelewem na podany w formularzu numer konta.

Jeden uczestnik może otrzymać w promocji maksymalnie dwa zwroty, niezależnie od liczby kupionych w promocji produktów. Łączna liczba zwrotów jest ograniczona i wynosi 8100 sztuk. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie promocji.

